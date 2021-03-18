شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يفرض إعلانات على مستخدمي التطبيق بداية من 15 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر تطبيق تيك توك المتخصص في مشاركة المقاطع المصورة، فرض الإعلانات المخصصة على المستخدمين اعتبارًا من 15 أبريل المقبل .. وبداية من منتصف أبريل لن يتمكن مستخدم التطبيق من حظر الإعلانات.

ويضع تطبيق TikTok معيارًا جديدًا للنمو، حيث يكتسب مزيدًا من الأموال ويعقد صفقات مربحة ويشهد نموًا غير مسبوق.

ويسير TikTok على خطى مواقع تواصل كبيرة حيث قام بتحديث سياسة الخصوصية حول الإعلانات التي ستجبر المستخدمين على مشاهدة الإعلانات المخصصة.