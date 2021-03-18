شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطور أداة تحذر منشئي المحتوى قبل النشر من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور منصة (يوتيوب) المملوكة لجوجل أداة جديدة لتحذير منشئي المحتوى قبل نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم على المنصة من انتهاكات حقوق النشر.

وأوضح (يوتيوب) أن الأداة الجديدة ستساعد المبدعين على تقليل عدد مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها وتتضمن مشاكل مثل مطالبات حقوق الطبع والنشر، في محاولة لمساعدة منشئي المحتوى في تحميل مقاطع الفيديو بشكل أسهل وكسب المال.

ويقوم الموقع بطرح الأداة الجديدة والتي ستقوم تلقائيًا بفحص مقاطع الفيديو وإخبارهم بمطالبات حقوق الطبع والنشر المحتملة وقيود ملاءمة الإعلان قبل نشر مقاطع الفيديو.

وقبل الأداة الجديدة، كان يحمّل منشئو المحتوى مقاطع الفيديو الخاصة بهم على الموقع دون قلق بشأن انتهاكات حقوق النشر والملكية الفكرية .