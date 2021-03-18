طريقة بسيطة وذكية لمشاهدة يوتيوب دون إعلانات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 مارس 2021 04:18 مساءً - تعد الإعلانات التي تظهر خلال مشاهدتنا لبعض الفيديوهات على موقع يوتيوب مشكلة كبيرة ، الأمر الذي يدفعنا للبحث عن طريقة للمشاهدة دون إعلانات وبدون دفع اشتراك “YouTube Premium” .

كشف مستخدمو منصة الاجتماعية “ريديت” عن حيلة في منتهى البساطة للتخلص من الإعلانات المتكررة أثناء مطالعة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ببساطة كل ما عليك عند الضغط لمشاهدة مقطع فيديو معين هو إضافة نقطة (.) إلى الرابط فقط، والذي سيقوم بدوره بحظر الإعلانات ومنعها من الظهور، دون الحاجة إلى شراء برامج أو تنزيلها.

ولكن هناك ملاحظة بالغة الأهمية، وهي أن هذه الحيلة تناسب فقط الحاسب الشخصي والهاتف (في وضع سطح المكتب)، وليس الهواتف الذكية أو استخدام تطبيق يوتيوب على الهاتف، نظرا لأنه لا يمكن معها تغيير عنوان الرابط والمعروف بـ “URL”.

تعتمد فعالية هذه الطريقة البسيطة على أن النقطة المضافة إلى عنوان الرابط تؤدي إلى عدم تطابق اسم المضيف، أي أنه سيتم تحميل أصل الفيديو كما هو، دون تنزيل أي موارد أخرى مرتبطة بالفيديو مثل الإعلانات.

وشهدت يوتيوب قفزة في أرباحها خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت خلال عام 2020 نحو 46 مليار دولار، مقارنة بـ 42.1 مليار دولار في عام 2019، مستفيدة من تداعيات فيروس كورونا والحجر المنزلي، ما رفع إقبال الجمهور على استخدام التطبيقات التكنولوجية.

وبلغ إجمالي الأرباح في عام 2018 ما يقرب من 38.2 مليار دولار، مقارنة بـ34.1 مليار دولار في 2017، و30.2 مليار دولار في 2016.

وتخطط شركة جوجل المالكة لمنصة يوتيوب تطوير نموذج أعمال موقع الفيديوهات الشهيرة، من خلال مشاركة مقاطع الفيديو إلى وجهة رئيسية للتسوق لمنافسة أمازون وعلي بابا، بحسب وكالة بلومبرج.

وتختبر المنصة ميزات تسمح للمشاهدين بشراء المنتجات مباشرة من مقاطع الفيديو، في حين يختبر بعض صناع المحتوى أدوات عبر يوتيوب تسمح لهم بوضع علامات على المنتجات المعروضة في مقاطع الفيديو. ويمكن بعد ذلك تتبع البيانات من مقاطع الفيديو لمعرفة كيفية أداء هذه المنتجات عقب ربطها بالتحليلات وأدوات التسوق من جوجل.

كما يستعد يوتيوب لتدشين تطبيق “يوتيوب شورتس” لصناعة وبث الفيديوهات القصيرة الذي سيكون منافسا محتملا لـ”تيك توك”

وحدد يوتيوب موعدا لعملية التعميم خلال شهر مارس/آذار الجاري وفق تقرير سابق لصحيفة ديلي ميل، وتأتي هذه الخطوة لكسر هيمنة تطبيق تيك توك الصيني على سوق الفيديوهات القصيرة “15 ثانية” على مستوى العالم.