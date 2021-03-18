علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن وجود شاشة ثانوية بالجهة الخلفية من هاتف Xiaomi Mi 11 Pro

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نحن على علم بأن هاتف Mi 11 Ultra من شاومي سيضم شاشة صغيرة من الخلف بجانب الكاميرا، ووفقًا للتسريبات، يبدو أن هاتف Mi 11 Pro سيتبع هذا النهج أيضًا.

فقد ظهرت صور مسربة تكشف عن أجزاء من الكاميرا الخلفية لإصدار Pro من مجموعة Mi 11 Pro، ويظهر التصميم متطابق لإصدار Ultra.

وهذا يعني أن الهاتف سيحتوي على عدستين بالجزء العلوي الأيسر من الجهة الخلفية وعدسة منظار أسفلهما وشاشة صغيرة على اليمين.

ستعرض هذه الشاشة الصغيرة العد التنازلي إذا قمت بتنشيط الموقت الذاتي للكاميرا وسيكون لها وظائف أخرى أيضًا بالطبع ولكن لم يتم الكشف عنهما بعد.

من المتوقع أن يستخدم كل من Mi 11 Ultra و Mi 11 Pro مستشعر GN2 من سامسونج. يحتوي هذا المستشعر الضخم على 50 مليون بكسل بحجم 1.4 ميكرومتر ويقدم أداء متميز في ظروف الإضاءة المنخفضة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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