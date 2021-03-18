تكنولوجيا: ZTE تحدد يوم 30 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتف S30 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة ZTE يوم 30 من مارس للإعلان الرسمي عن هانف S30 Pro، حيث يأتي هذا الإصدار بكاميرة سيلفي بدقة 44 ميجا بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz.

تستعد شركة ZTE لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تقدم الشركة S30 Pro، بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية المميزة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

ينطلق إصدار ZTE الجديد S30 Pro قريباً بمعدل تحديث 144Hz في الشاشة، كما يضم الهاتف مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 44 ميجا بيكسل.

كما تقدم ZTE خلال الحدث نظام 1 + 2 + N الذي يحاكي النظام الذي أعلن عنه من هواوي 1 + 8 + N، والذي أعلن عنه من Realme الذي عرف ب1+4+N، حيث يرتكز النظام على واجهة واحدة يمكن أن تدعم العمل على عدة أجهزة، ومن المتوقع أن تستبدل ZTE بها سلسلة هواتف Blade.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن إعدادات الكاميرة في هاتف S30 Pro ستتضمن أيضاً مستشعر بزوايا عرض واسعة، وأخر لعمق التصوير وهاتف يدعم تصوير macro.

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