تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن جدول سامسونج الزمني لإطلاق الأجهزة الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن إصدارات سامسونج القادمة من أجهزة الحاسب والهواتف والأجهزة اللوحية، وجدول سامسونج الزمني لإطلاق هذه الإصدارات.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من أجهزة الشركة الذكية وأجهزة الحاسب، ولقد إستعرضت التسريبات التي نشرت عبر Evan Blass جدول سامسونج الزمني لإطلاق الأجهزة الجديدة، حيث تعقد الشركة حدث Unpacked الأول خلال شهر أبريل.

ومن المقرر أن يستهدف الحدث الأول الإعلان عن أجهزة Galaxy Book الجديدة، كما تشير التسريبات إلى أن الشركة تخطط لإطلاق إصدارات جديدة من أجهزة Chromebook.

أيضاً تخطط العملاق الكوري لإطلاق Galaxy Tab S7 Lite خلال شهر يونيو، ولقد رصد الهاتف في قوائم Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 750G.

كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج تقدم إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy A خلال شهر يوليو، حيث تقدم هذا الإصدار بعنوان Galaxy A22 5G، كما أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بسعر 177 دولار للأسواق.

ويأتي موعد حدث FE Unpacked أخر في 19 من شهر أغسطس، حيث تقدم سامسونج هاتف Galaxy S21 FE الذي ينطلق هذا العام بإختيارين في السعة التخزينية بين 128 و256 جيجا بايت، على أن ينطلق الهاتف باللون الفضي والرمادي واللون الوردي وأيضاً اللون البنفسجي.

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