شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع قيمة طلب الفدية بالهجمات الإلكترونية ثلاث أضعاف والان مع تفاصيل الخبر
وتناول التقرير تفاصيل حول أبرز التغيرات التي تشهدها برامج الفديةـ والتوقّعات المرتبطة بهذه الفئة من الهجمات، والخطوات التي يمكن اتخاذها للحد من مخاطر برامج الفدية هذه.
كما سلّطت بالو ألتو نتوركس الضوء على تزايد الابتزاز المزدوج، فهنالك ما يزيد عن 16 صورة متباينة من برامج وهجمات الفدية التي تستغل الضحايا عبر تشفير البيانات بهدف السرقة و/التهديد بكشف بعض البيانات الخاصة. وقد استغلت عصابة تطلق على نفسها اسم NetWalker هذه الاستراتيجية أكثر من أي طرف آخر، وأقدمت على تسريب بيانات خاصة بما يزيد عن 113 مؤسسة حول العالم.
كما كشف التقرير أن القطاع الصحي كان أكثر القطاعات المُستهدفة خلال العام 2020، مع توقعات باستمرار هذه الزيادة في هجمات الفدية مع انتشار نموذج عمل برامج الفدية-كخدمة.
أما على صعيد المستهلك، فقد ارتفع متوسط قيمة الفدية بمعدّل ثلاثة أضعاف تقريبا إلى حوالي 312.493 دولار أمريكي، كما تضاعفت قيمة "أعلى فدية مدفوعة" و"أعلى فدية مطلوبة" إلى 10 ملايين دولار و30 مليون دولار على التوالي
وأشارت تقرير إلى أن هجمات برامج الفدية – بما في ذلك هجمات الابتزاز المزدوج حيث يقوم المهاجمون بتشفير وسرقة بياناتك الخاصة – تتجه إلى الترويج لممارسات الجريمة الإلكترونية، لا سيما تلك الهجمات التي تستهدف المؤسسات التي يعمل الموظفون فيها عن بعد.
ونصحت بالو ألتو نتوركس المستخدمين بضرورة مراقبة البريد الإلكتروني، إذ غالبا ما تبدأ هجمات طلب الفدية عبر رسائل التصيّد الاحتيالي، والحرص على إجراء النسخ الاحتياطي للبيانات، والذي يعدّ أهم الممارسات في مواجهة هجمات برامج الفدية.