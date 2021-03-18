تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط ابل لإطلاق أجهزة iPad Pro جديدة بمعالج M1 في أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط شركة ابل لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro خلال شهر أبريل المقبل، على أن تدعم ابل هذه الإصدارات برقاقة معالج الشركة الخاصة M1.

أشارت العديد من التسريبات السابقة إلى خطط ابل لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro إلى جانب تحديث جديد من جهاز iPad Mini مميز بإطارات نحيفة تحاكي جهاز iPad Air الأخير.

واليوم عادت أحدث التقارير لتؤكد على أن ابل تستعد بالفعل لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro خلال الشهر المقبل، كما تدعم هذه الإصدارات برقاقة M1 المستخدمة في أجهزة MacBook وMac mini والتي طورت من ابل وتتميز بآداء سريع.

أيضاً أشار التقرير إلى أن الإصدارات الجديدة تأتي بتحسينات في إعدادات الكاميرة، بينما لن يطرأ تغيير على حجم الأجهزة أو التصميم العام.

ومن المتوقع أن تقدم ابل جهاز الآيباد برو بحجم 12.9 إنش بشاشة mini LED، الذي يتميز بسطوع وتباين أعلى مقارنة بإصدار الشركة السابق من أجهزة iPad Pro.

أيضاً من المقرر أن تتضمن الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro موصل Thunderbolt لدعم إتصال الأجهزة بشاشات خارجية، أو ذاكرة خارجية أو أي من الملحلقات الأخرى.

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