شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزالة متصفح Alibaba من العديد من متاجر التطبيقات فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الصينية ما زال مستمرا، فبعد يوم من تصريحات الرئيس الصيني حول حملة بكين ضد شركات التكنولوجيا الكبرى والتي اعتبرها في بدايتها، تعرضت شركة Alibaba لضربة قوية بإزالة متصفحها من العديد من متاجر التطبيقات في الصين ومنها المتاجر التي تديرها شركات Huawei وXiaomi في ظل استمرار الخلافات الكبيرة بين الشركة والحكومة الصينية وفقا لما نقلته CNBC.

الضغوط الكبيرة المستمرة تأتي بعد تعرض الشركة لانتقادات حول إعلانات طبية مضللة عبر الإنترنت وذلك باتهام المتصفح بإعطاء أفضلية للمستشفيات الخاصة في عمليات البحث والتي بدورها قد تجذب المرضى إلى مواقعهم الإلكترونية بدلاً من المستشفيات العامة.

شركة Alibaba بدورها قامت بإزالة المحتوى معلقة على الحادثة بأنها ستعمل على تعزيز مراجعة المحتوى وتحمل المزيد من المسؤولية بالإضافة إلى تقديم خدمات معلومات جيدة ضمن معايير أكثر صرامة.

وتسلط الحكومة الصينية الضوء على الشركة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد إيقاف الهيئات التنظيمية إدراج شركة Ant Group التابعة لـAlibaba والتي تتجاوز قيمتها 34 مليار دولار، ما فرض تساؤلات بشأن ما اذا كانت ستنجو الشركات الصينية من الضغوط الحكومية.