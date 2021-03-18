تكنولوجيا: هاتف Realme GT Neo ينطلق رسمياً في 31 من مارس برقاقة Dimensity 1200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme يوم 31 من مارس للإعلان عن هاتف Realme GT Neo، على أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1200.

نشرت شركة Realme إعلان تشويقي اليوم تؤكد من خلاله على موعد الحدث القادم في 31 من مارس، والذي ينطلق للإعلان عن هاتف Realme GT Neo في الصين.

لم تكشف Realme عن تفاصيل إصدار الشركة القادم Realme GT Neo إلا أن الهاتف رصد في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم RMX3116 وشاشة مميزة بحجم 6.55 إنش، ونظام تشغيل Android 11، وبطارية بقدرة 4400 mAh.

كما تظهر على الجهة الخلفية من الهاتف عبارة “Dare To Leap”، أيضاً تؤكد التسريبات المصورة على أن الهاتف يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية وLED.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Realme GT Neo الإتصال بشبكات الجيل الخامس، ومن المرتقب أن تقدم الشركة تفاصيل أوضح حول مواصفات هذا الإصدار وموعد إنطلاقه للأسواق في الحدث الرسمي في نهاية هذا الشهر.

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