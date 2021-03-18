شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تمنح روسيا مكانًا على iPhone للإعلان عن تطبيقاتها المفضلة لمواطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبارًا من الأول من أبريل، سيرى المستخدمون الذين يقومون بإعداد iPhone جديدًا في روسيا شاشة تسمح لهم تلقائيًا بتثبيت التطبيقات التي تمت الموافقة عليها رسميًا من قبل الحكومة الروسية، بما يتوافق مع القانون الروسي وفقا لما نقله موقع the verege عن Engadget.

وتم تمرير القانون المعني مرة أخرى في عام 2019 ، ويطلب من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفزيون الذكية المباعة في روسيا أن تكون مثبتة مسبقًا مع تطبيقات محددة من إنتاج الشركات الروسية بحلول الأول من أبريل، وفقًا لموقع الأخبار الروسي Vedomosti.

كان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في يوليو 2020 ، ولكن تم تأجيله إلى أبريل 2021، يقول Vedomosti أيضًا أنه لن يتم تثبيت التطبيقات إذا لم يرغب المستخدمون بها.

ونقل the verege عن آبل تأكيدها الإلتزام بالقانون من خلال منح المستخدمين خيار تثبيت التطبيقات عند تنشيط الهاتف.

ولا تزال التطبيقات التي سيتم تقديمها للمستخدمين على وجه التحديد غير واضحة، على الرغم من أن Vedomosti تستشهد بتطبيق الخدمات الحكومية والتطبيقات من الشركات الروسية بما في ذلك Yandex و Mail.ru و Kaspersky Lab.

ويبدو أن الحكومة تدرك أنه قد يكون من الصعب تفضيل تطبيقات معينة، وتخطط لتوسيع قائمتها بمرور الوقت: "الوزارة ليست مهتمة على الإطلاق برؤية التطبيقات الشائعة المدرجة في قائمة التثبيت المسبق الإلزامية تتخذ مواقع مهيمنة، إذا ظهرت بدائل في السوق، وأثبتت اهتمام المستخدمين واكتسبت شعبية بسرعة، فسيتم تضمينها في هذا الاختيار وعرضها أيضًا للتثبيت المسبق، كما نقل Vedomosti عن مسؤول روسى.

وحافظت Apple تاريخياً على سيطرة صارمة على عملية إعداد iPhone ، ويبدو أن هذا يتغير الآن، إذا كان في سوق واحد فقط، على الرغم من أن Apple قد أجرت تغييرات في السابق للبقاء في جانب القوانين المحلية - فقد تم تغيير الخرائط، والآن تقوم بتخزين بيانات iCloud على خوادم تديرها الدولة في الصين - قد يكون هذا أحد التغييرات الأكثر دراماتيكية مثل إنه يؤثر على الشاشة التي سيراها كل مستخدم عند إعداد جهاز iPhone الخاص به.

وتسمح Apple للمستخدمين ببطء بتغيير طريقة عمل iOS خارج الصندوق ، مع القدرة على تغيير بعض التطبيقات الافتراضية في iOS 14 ، لكنها الآن تمنح الحكومة الروسية قدرًا ضئيلاً من التحكم في عملية الإعداد، نظرًا لأن الشركة تواجه تحديات قانونية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن مكافحة الاحتكار ومنح منافسيها مجالًا متكافئًا، فقد نرى أن شركة Apple تضطر إلى منح المزيد من السيطرة للحكومات إذا أرادت بيع هواتفها لمواطنيها - رغم ذلك ربما لن تضطر إلى سؤال المستخدمين عما إذا كانوا يريدون تثبيت Spotify عند الإعداد المحتمل.