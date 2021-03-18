شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تحديث Zoom على تطبيق سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت تستخدم التطبيق بشكل متكرر، فستحتاج إلى التأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار على سطح المكتب لتجنب أي مشكلات محتملة.





كيفية تحديث Zoom

يمكنك لتحديث Zoom، أن تضغط فوق ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة وحدد "التحقق من وجود تحديثات" من القائمة المنسدلة.

1. افتح تطبيق Zoom على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، إذا لم تكن قد غيرت صورتك، فسيظهر الرمز على أنه الأحرف الأولى من اسمك داخل مربع ملون.

3. حدد "التحقق من وجود تحديثات" من القائمة المنسدلة، إذا كنت محدثًا بإصدار التطبيق الخاص بك، فستظهر نافذة منبثقة تخبرك بذلك.

إذا كان من المقرر إجراء تحديث، فسيبدأ Zoom تلقائيًا في تحديث تطبيقك ولن تتمكن مؤقتًا من بدء المكالمات أو الانضمام إليها.

4. اضغط فوق "تم" لإغلاق النافذة المنبثقة.