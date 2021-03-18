شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بايدو الصينية ستجمع 3.1 مليار دولار من إدراجها في هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع شركة بايدو الصينية العملاقة للبحث على الإنترنت 3.08 مليار دولار عن طريق تسعير أسهمها عند 252 دولار هونج كونج (32.45 دولارًا) لكل سهم في إدراجها الثانوي في هونج كونج ، وفقًا لما نقلته رويترز عن مصدرين مطلعين بشكل مباشر على الأمر.

بايدو المدرجة في نيويورك تبيع 95 مليون سهم كجزء من الصفقة.

لم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص لأن المعلومات لم يتم الإعلان عنها بعد.

وامتنعت بايدو عن التعليق على سعر الصفقة.

كانت Baidu قد أشارت سابقًا في وثائق الإدراج الخاصة بها إلى أن الأسهم لن يزيد سعرها عن 295 دولار هونج كونج (38.02 دولارًا أمريكيًا) للمستثمرين الأفراد وتمثل 3.4% من إجمالي أسهمها.

سعر 252 دولار هونج كونج هو خصم 2.7% من سعر إغلاق بايدو البالغ 266.78 دولارًا في نيويورك عندما ارتفعت أسهم الإيداع الأمريكية بنسبة 0.47%، ارتفعت أسهم "بايدو" في نيويورك بنسبة 23.37% حتى الآن هذا العام.

وأظهرت وثائق الإدراج ، أن شركة Baidu ADS تعادل ثمانية من أسهمها في هونج كونج.

سيبدأ تداول الأسهم في سوق هونج كونج فى 23 مارس.

بايدو هي أحدث شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة تنفذ ما يسمى بقائمة العودة للوطن منذ أن بدأت مجموعة علي بابا هذا الاتجاه فى نوفمبر 2019.

كانت هناك 12 إدراجًا ثانويًا في هونج كونج في عام 2020 جمعت 19.06 مليار دولار.

يقول صانعو الصفقات إن خط الأنابيب للإدراجات الثانوية المستقبلية لا يزال قوياً في عام 2021، حيث تنتظر الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة توجيهات بشأن ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيحتفظ بالخطط التي حددها سلفه دونالد ترامب لشطبها من البورصات الأمريكية إذا لم تستوف شروطًا معينة.