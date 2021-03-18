شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف إمكانية وجود مياه فى جو الكواكب الخارجية الصخرية الساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتقوم الصهارة بامتصاص الهيدروجين من الغلاف الجوي المبكر، وتتفاعل معًا لتكوين الماء، ثم يهرب ليشكل جوًا بخار الماء.

وأوضح الباحثون، أن الغلاف الجوي هو ما يجعل الحياة على سطح الأرض ممكنة، حيث ينظم مناخنا ويحمينا من الأشعة الكونية الضارة، لذا فإن العثور على واحد على كوكب خارج المجموعة الشمسية يمكن أن يضيف لنطاق العالم القادر على استضافة الحياة كما نعرفها.

وبينما توثق التلسكوبات المزيد من الكواكب الخارجية، يحاول العلماء اكتشاف الشكل الذي قد تبدو عليه، ويتوقع العلماء العلماء أن العديد من الكواكب ربما تبدأ مثل تلك الكواكب الكبيرة التي تتكون من أغلفة جوية من الهيدروجين، لكنها تفقد غلافها الجوي عندما يقترب الكوكب من نجمه ويفقد الهيدروجين.