شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: السفر إلى المريخ قد يؤثر على عقول رواد الفضاء ويتلاعب بإدراكهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أن السفر إلى المريخ قد يؤثر على عقول رواد الفضاء خاصة مع طول الرحلة التي ستستمر إلى 6 أشهر في الطريق كحد أدنى، وهو ما قد يجعلهم يفسرون تعبيرات الوجه بشكل خاطئ، حتى إنهم قد يرون الوجه المبتسم على أنه غاضب، وجاءت هذه الدراسة تزامنا مع أهداف وكالة ناسا بإرسال أول البشر إلى سطح الكوكب الأحمر قريبا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الباحثون من جامعة بنسلفانيا، وجدوا أن هذه الظاهرة المتعلقة بالتأثير على عقول الرواد قد تؤدى إلى خطورة كبيرة من فكرة السفر إلى المريخ، حيث سيتعرض الرواد إلى انعدام الوزن في مركبتهم الفضائية معا لما قد يصل إلى 8 أشهر.

كما أن رحلة العودة من المريخ قد لا تحدث قبل 3 سنوات من ذهاب الرواد، ولا يعيش رائد فضاء كل هذه الفترة خارج الكوكب من قبل، حيث إن الفترة الأكبر كانت لرائد فضاء روسى تمكن من التواجد في الفضاء 438 يوما، وداخل بيئة مؤهلة للعيش عن الكوكب الأحمر.

وكشف الفريق البحثى، أن فهم الرواد الصحيح لتعبيرات الوجه خاصة المتعلقة بالمشاعر أمر مهم جدا، من أجل التواصل داخل الرحلة ونجاح المهمة، لكن النتائج أثبتت أن القدرة على تفسير التعبيرات ستصبح مشوشة بمرور الوقت.

كما أن هذه القدرة قد لا تتحسن بتعرضهم إلى الجاذبية الاصطناعية لفترات قصيرة، فلا يوجد في الفضاء جاذبية وبالتالي الدماء لا تسحب إلى الأطراف السفلية من الجسم ولكن إلى الرأس.