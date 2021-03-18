شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Air (2020) و iPad Air (2019) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPadAir ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالمقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Air (2020) و iPad Air (2019)، أن تساعدك فى الاختيار:

الشاشة:

iPad Air (2020): شاشة 10.9 بوصة.

iPad Air (2019):شاشة 10.5بوصة

دقة الشاشة:

iPad Air (2020): تبلغ 2360 ×1640 بيكسل.

iPad Air (2019): تبلغ 2224 × 1668 بيكسل.

نوع الشاشة:

iPad Air (2020): شاشة IPS LCD

iPad Air (2019): شاشة IPS LCD





المعالج:

iPad Air (2020): معالج Apple A14 Bionic

iPad Air (2019): معالج Apple A12 Bionic

الرام:

iPad Air (2020): تبلغ 6 جيجابايت

iPad Air (2019): تبلغ 6 جيجابايت.

نظام التشغيل:

iPad Air (2020): نظام iPadOS14

iPad Air (2019): نظام iPadOS14

الكاميرا الخلفية:

iPad Air (2020): كاميرا مزدوجة بدقة 12ميجابيكسل

iPad Air (2019): كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل

الكاميرا الأمامية:

iPad Air (2020): بدقة 7ميجابيكسل.

iPad Air (2019): بدقة 7ميجابيكسل.

البطارية:

iPad Air (2020): بقوة 8134 mAh.

iPad Air (2019): بقوة 9134 mAh