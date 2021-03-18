شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Air (2020) و iPad Air (2019) والان مع تفاصيل الخبر
الشاشة:
iPad Air (2020): شاشة 10.9 بوصة.
iPad Air (2019):شاشة 10.5بوصة
دقة الشاشة:
iPad Air (2020): تبلغ 2360 ×1640 بيكسل.
iPad Air (2019): تبلغ 2224 × 1668 بيكسل.
نوع الشاشة:
iPad Air (2020): شاشة IPS LCD
iPad Air (2019): شاشة IPS LCD
المعالج:
iPad Air (2020): معالج Apple A14 Bionic
iPad Air (2019): معالج Apple A12 Bionic
الرام:
iPad Air (2020): تبلغ 6 جيجابايت
iPad Air (2019): تبلغ 6 جيجابايت.
نظام التشغيل:
iPad Air (2020): نظام iPadOS14
iPad Air (2019): نظام iPadOS14
الكاميرا الخلفية:
iPad Air (2020): كاميرا مزدوجة بدقة 12ميجابيكسل
iPad Air (2019): كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل
الكاميرا الأمامية:
iPad Air (2020): بدقة 7ميجابيكسل.
iPad Air (2019): بدقة 7ميجابيكسل.
البطارية:
iPad Air (2020): بقوة 8134 mAh.
iPad Air (2019): بقوة 9134 mAh