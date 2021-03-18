تكنولوجيا: هاتف Black Shark 4 يأتي بنظام تبريد متطور ومعالج Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب Black Shark 4 في 23 من مارس الجاري، واليوم تؤكد إعلانات تشويقية جديدة على أن الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 888 ونظام تبريد متطور.

ينطلق لاحقاً هذا الشهر إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب، ولقد نشرت الشركة على Weibo فيديو تشويقي يؤكد على أن الإصدار الجديد يأتي بأزرار ألعاب بتصميم الأزرار المميزة لهاتف Black Shark 3 Pro، بينما يتميز الهاتف بتصميم جديد من الجهة الخلفية.

أيضاً أكدت الإعلانات التشويقية على أن الهاتف بمعالج Snapdragon 888، مع نظام تبريد متطور بقدرة على تبريد الهاتف حتى 18 درجة، كما يضم الهاتف كاميرة رئيسية بتصميم أفقي.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Black Shark 4 بحجم شاشة 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، وقدرة بطارية 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، مع كاميرة ثلاثية، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت.

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