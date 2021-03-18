شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تدرس إطلاق ميزة الدردشة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشخاص مطلعون على المناقشات إن منصة مشاركة الفيديو تيك توك تدرس إطلاق ميزة الرسائل الجماعية هذا العام ، مما يضع التطبيق المملوك للصين في منافسة مباشرة أكثر مع منافسين على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وفقا لما نقلته رويترز.

قال أحد المصادر إن المراسلة الجماعية هي جزء من خطة المالك ByteDance لتطوير TikTok إلى أكثر من "تطبيق للتفاعلات الاجتماعية". كانت الميزة جزءًا من النسخة الصينية من TikTok Douyim منذ عام 2019.

وامتنعت المصادر عن الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام.

وستساعد وظيفة الدردشة الجماعية TikTok في إبقاء المستخدمين على التطبيق لفترة أطول، و TikTok التى تحظى بشعبية خاصة بين المراهقين والشباب تعمل أيضًا على توسيع عروض البث المباشر والتجارة الإلكترونية، وستمكن الدردشات الجماعية المؤثرين من التواصل بسهولة أكبر مع المعجبين.

وقال شخص ثان إن ByteDance أجرى مناقشات داخلية العام الماضي حول إدخال ميزة الدردشة الجماعية، لكنه أوقف العديد من التحديثات بعد تعرض التطبيق لأزمات من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحظره في الهند.

وقالت المصادر إنها تقوم حاليًا بتقييم متى وأين ستطلق الدردشات الجماعية على TikTok.

وأوقفت الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن دعوى قضائية حكومية كان من الممكن أن تؤدي إلى حظر فعلي لاستخدام التطبيق في الولايات المتحدة وعاد رعاة الشركات إلى الخدمة.

كما قال البيت الأبيض الشهر الماضي إنه لم يتخذ "خطوة استباقية" جديدة تتعلق بخطة إدارة ترامب لعمليات TikTok الأمريكية التي سيحصل عليها المستثمرون الأمريكيون.

وزعمت إدارة ترامب أن TikTok تطرح مخاوف تتعلق بالأمن القومي حيث يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين.

ونفت تيك توك التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة هذه المزاعم.

قال أحد المصادر إن خدمة رسائل الدردشة الجماعية من المحتمل أن تكون غير مشفرة.

قال هاني فريد، خبير الطب الشرعي الرقمي وعضو في المجلس الاستشاري الأمريكي لـ Tiktok إنه لم يتم إخطاره بشأن إطلاق محادثات جماعية في الولايات المتحدة لكنه أضاف أن المنصة يجب أن تكون جاهزة للتعامل مع المخاطر التي قد تأتي مع التوسع في الرسائل الاجتماعية.

"إذا كنت موقعًا بحجم TikTok أو Facebook ، حتى لو لم يكن مشفرًا ، فلا يزال عليك القلق بشأن كيفية تعديل هذه المواد والتعامل مع الأضرار."