شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 13 سيضم بصمة TouchID تحت الشاشة.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال أمام iPhone 13 عدة أشهر قبل الإعلان الرسمى عنه، ومع ذلك، فقد بدأ الهاتف الذكى بالفعل فى تصدر عناوين الأخبار مع العديد من التسريبات والشائعات، ولعل أحدثها يتعلق بعودة بصمة TouchID إلى iPhone 13، حيث تشير الشائعات إلى أن iPhone 13 سيحتوى على TouchID تحت الشاشة.

وتم نشر التقرير لأول مرة بواسطة MacRumours ووفقًا لها ستعيد أبل ميزةTouchID فى iPhone 13، وللتذكير، تخلت الشركة عن TouchID فى عام 2017، إلا أن هاتف iPhone SE 2 كان استثناء، ومع ذلك، فإن TouchID الذى يُشاع أنه سيصل إلى iPhone 13 لن يكون هو الذى اعتدنا رؤيته مع أجهزة أيفون السابقة.

وتشير الشائعات إلى أن أبل ستدمج TouchID تحت الشاشة، كما توجد هناك شائعة أخرى لمحلل باركليز أندرو جاردينر تشير أيضًا إلى نفس الشيء حول حصول iPhone 13 على TouchID تحت الشاشة، يدعى هذا التقرير أيضًا أن أبل ستستخدم هذا كمصادقة حيوية إضافية جنبًا إلى جنب مع FaceID.

وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تخطط أبل لتطبيق TouchID فى أيفون حيث أن هذه التكنولوجيا الآن عمرها بضع سنوات وأن Android OEMs تقوم بذلك منذ فترة حتى الآن، حتى العديد من الهواتف الذكية متوسطة المدى التى تعمل بنظام أندرويد تأتى أيضًا بهذه الميزة.