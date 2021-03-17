شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة تواجه بعض مستخدمى أيفون 11 و 12 تتعلق بـ "لون" الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن العديد من مستخدمى هواتف iPhone 11 و iPhone 12 يواجهون مشكلة تتعلق ببهتان ألوان هواتفهم الذكية، حيث كشف تقرير صادر عن MacRumors عن شكوى العديد من قرائه الذين علقوا على منتدياته حول هذه المشكلة، كما أشار إلى تقرير آخر صادر عن svetapple، حيث شارك مستخدمو iPhone 12 و iPhone 11 صورًا للأجهزة ذات الإطار الأحمر الباهت أو البرتقالى الباهت للإطار.

ويذكر تقرير svetapple أن مستخدم iPhone 12 كان يستخدم هاتفه مع غلاف شفاف، وبالتالى فإن احتمال الاحتكاك ليس عاملاً، كما شارك قارئ فى منتدى MacRumors صورًا لجهاز iPhone 11 الذى يعانى أيضًا من مشكلة مماثلة مع فقدان كبير للألوان على الحواف، وتم استخدام هذا النموذج الخاص على ما يبدو فى حالة شفافة.

وحتى الآن، نظرًا لعدم وجود تفسير واضح لذلك، هناك نظريات متداولة مفادها أنه قد يكون بسبب "الجراب"، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية الذى تم تمكينه من خلال "الجراب" الشفاف، والتفاعل الكيميائى مع العلبة، وما إلى ذلك، لكن يبدو أن تلاشى اللون مشكلة طويلة الأمد حيث كان هناك تقرير مماثل لـ iPhone XR أيضًا، ويبقى أن نرى ما إذا كانت Apple ستعالج المشكلة أم لا وكيف تعترف بها الشركة.