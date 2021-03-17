تكنولوجيا: هاتف Galaxy A72 ينطلق رسمياً بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 450 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري اليوم النقاب عن هاتف Galaxy A72 الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية

يتميز هاتف Galaxy A72 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz ويأتي بنمط لأعلى سطوع 800 nits، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل كما يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 720G، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، أيضاً يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy A72 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم تكبير حتى 3مرات وفتحة عدسات f/2.4، وتضم الإعدادات أيضاً مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل.

الهاتف يدعم معايير IP67، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم، مع مكبرات صوتية وتقنية Dolby Atmos، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يضم الهاتف واجهة One UI 3.1، ويأتي الهاتف بسعر 450 يورو.

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