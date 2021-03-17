شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انضمام مزيد من الولايات لدعوى مكافحة الاحتكار التى تقودها تكساس ضد جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المدعى العام فى تكساس إن أربع ولايات أخرى انضمت إلى دعوى قضائية رفعتها ولاية تكساس الأمريكية وآخرين ضد شركة "ألفابت" الشركة الأم لجوجل، والتى تتهمها بخرق قوانين مكافحة الاحتكار لتعزيز نشاطها الإعلانى المسيطر بالفعل، وقال كين باكستون المدعى العام فى تكساس، أنه انضم إلى الدعوى المرفوعة فى ديسمبر ألاسكا وفلوريدا ومونتانا ونيفادا وبورتوريكو، وبذلك يرتفع عدد المدعين فى الدعوى إلى 15 ولاية وإقليم.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فقد كانت الدعوى واحدة من ثلاث دعاوى رفعت العام الماضى من قبل الحكومة الفيدرالية أو الولايات ضد جوجل، وعند الإعلان عن شكوى يوم الثلاثاء، كشف باكستون والمدعون العامون الآخرون أيضًا عن تفاصيل حول علاقة جوجل بشركة فيس بوك.

وقال باكستون فى بيان: "تحالفنا يتطلع إلى محاسبة جوجل على سلوكها غير القانونى وإصلاح ممارسات جوجل فى المستقبل"، و"نحن على ثقة من أن جوجل ستضطر لدفع ثمن سوء سلوكها من خلال غرامات مالية كبيرة"، فيما تحارب جوجل المزاعم، ومن المتوقع أن تتضمن جلسة الاستماع المقرر عقدها يوم الخميس مناقشة التماس الشركة لمحكمة فيدرالية فى تكساس لنقل القضية إلى كاليفورنيا.

وتتهم الدعوى شركة جوجل بانتهاك القانون فى كيفية هيمنتها على خطوات عملية وضع الإعلانات على الإنترنت، وتزعم أن جوجل تتعاون بهدوء مع أقرب منافسيها الإعلانيين على الإنترنت، فيسبوك، وأنها تستخدم ذريعة حماية خصوصية المستخدمين للتصرف بشكل غير عادل، فيما يشتكى الناشرون من أن إحدى النتائج كانت انخفاض الإيرادات.

وتنص الشكوى المعدلة على أن فيس بوك وجوجل "يعملان معًا لتحديد المستخدمين الذين يستخدمون منتجات أبل، دون الخوض فى التفاصيل، وقد زادت شركة أبل فى السنوات الأخيرة على متصفح Safari وأجهزة ايفون من طرق حظر ما تعتبره تتبعًا متطفلًا للمستخدم من قبل شركات تكنولوجيا الإعلانات، والتى حاول بعضها وضع تدابير للتحايل.