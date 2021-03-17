إنتل تعلن عن معالجاتها من الجيل الحادي عشر

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة إنتل رسميًا عن جميع التفاصيل حول معالجات Rocket Lake القادمة من الجيل الحادي عشر للحواسيب المكتبية، وذلك بعد معاينة موجزة في CES.

وتتصدر المجموعة شريحة Core i9-11900K مع ثمانية نوى و 16 خيطًا وسرعة معززة تصل إلى 5.3 جيجاهرتز ودعم DDR4 RAM بتردد 3200 ميجاهرتز وإجمالي 20 ممر PCIe 4.0 والتوافق مع شرائح Intel 400 Series.

وتراجعت الشريحة الجديدة، على الورق، عن الشريحة الأعلى من العام الماضي Core i9-10900K التي قدمت 10 نوى و 20 خطًا وسرعة معززة مماثلة تبلغ 5.3 جيجاهرتز.

وذلك لأن إنتل تطرح للمرة الأولى معمارية نواة جديدة لسطح المكتب للمرة الأولى منذ أكثر من نصف عقد مع رقاقات الجيل الحادي عشر Rocket Lake تسمى Cypress Cove.

واستبدلت معمارية نواة Cypress Cove معمارية النواة السابقة المسماة Skylake، التي تستخدمها الشركة منذ الجيل السادس من رقاقاتها في عام 2015.

لكن تصميم Cypress Cove ليس معمارية نواة جديدة، بل تصميمات وتقنيات شرائح Willow Cove من إنتل التي كانت الشركة تستخدمها في رقاقات Tiger Lake من الجيل الحادي عشر.

وبالنظر إلى أن هذه التصميمات كانت مخصصة لرقاقات 10 نانومتر، فإن إنتل محدودة بعدد النوى، ولا تزال إنتل تقول: إن الرقاقات الجديدة تقدم أداءً أفضل من الجيل العاشر.

Core i9:

i9-11900K – بسرعة أساسية 3.5 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 5.3 جيجاهرتز (539 دولار).

i9-11900KF – بسرعة أساسية 3.5 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 5.3 جيجاهرتز (513 دولار).

i9-11900 – بسرعة أساسية 2.5 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 5.2 جيجاهرتز (439 دولار).

i9-11900F – بسرعة أساسية 3.5 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 5.2 جيجاهرتز (422 دولار).

i9-1900T – بسرعة أساسية 1.5 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.9 جيجاهرتز (439 دولار).

Core i7:

i7-11700K – بسرعة أساسية 3.6 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 5.0 جيجاهرتز (399 دولار).

i7-11700KF – بسرعة أساسية 3.6 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 5.0 جيجاهرتز (374 دولار).

i7-11700 – بسرعة أساسية 2.5 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.9 جيجاهرتز (323 دولار).

i7-11700F – بسرعة أساسية 2.5 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.9 جيجاهرتز (298 دولار).

i7-11700T – بسرعة أساسية 1.4 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.6 جيجاهرتز (323 دولار).

Core i5:

i5-11600K – بسرعة أساسية 3.9 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.9 جيجاهرتز (262 دولار).

i5-11600KF – بسرعة أساسية 3.9 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.9 جيجاهرتز (237 دولار).

i5-11600 – بسرعة أساسية 2.8 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.8 جيجاهرتز (213 دولار).

i5-11600T – بسرعة أساسية 1.7 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.1 جيجاهرتز (213 دولار).

i5-11500 – بسرعة أساسية 2.7 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.6 جيجاهرتز (192 دولار).

i5-11500T – بسرعة أساسية 1.5 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 3.9 جيجاهرتز (192 دولار).

i5-11400 – بسرعة أساسية 2.6 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.4 جيجاهرتز (182 دولار).

i5-11400F – بسرعة أساسية 2.7 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.4 جيجاهرتز (157 دولار).

i5-11400T – بسرعة أساسية 1.3 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 3.7 جيجاهرتز (182 دولار).

Core i3:

i3-10325 – بسرعة أساسية 3.9 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.7 جيجاهرتز (154 دولار).

i3-10305 – بسرعة أساسية 3.8 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.5 جيجاهرتز (143 دولار).

i3-10305T – بسرعة أساسية 3.0 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.0 جيجاهرتز (143 دولار).

i3-10105 – بسرعة أساسية 3.7 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.4 جيجاهرتز (122 دولار).

i3-10105F – بسرعة أساسية 3.9 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 4.4 جيجاهرتز (97 دولار).

i3-10105T – بسرعة أساسية 3.0 جيجاهرتز وسرعة معززة تصل إلى 3.9 جيجاهرتز (122 دولار).