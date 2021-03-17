AMD تعلن عن Ryzen Pro 5000 لمنافسة إنتل

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة AMD عن سلسلة معالجات الأجهزة المحمولة الجديدة Ryzen Pro 5000، المنافسة لمنصة Intel vPro.

وتدعي الشركة أن الرقاقات، التي تستند إلى معمارية Zen 3 مثل معظم سلسلة Ryzen 5000 التي تركز على المستهلك، توفر أداءً وعمر بطارية لا مثيل لهما لأجهزة الحاسب المحمولة التجارية الرقيقة والخفيفة.

وتظهر سلسلة معالجات Ryzen Pro 5000 طوال هذا العام عبر قائمة من الحواسيب المحمولة، بما في ذلك Elitebooks و ProBooks و ThinkPads و ThinkBooks.

وتبدو الرقاقات متشابهة إلى حد كبير مع نظيراتها من Ryzen 5000.

وتتضمن السلسلة معالج Ryzen 7 Pro 5850U مع ثمانية نوى و 16 خيطًا وذاكرة تخزين مؤقت 20 ميجابايت وتردد أساسي يبلغ 1.9 جيجاهرتز مع زيادة تصل إلى 4.4 جيجاهرتز.

ويحتوي خط Ryzen من AMD حاليًا على المعالجات الوحيدة لأجهزة الحاسب المحمولة الرقيقة والخفيفة التي تستخدم ثمانية نوى عالية الأداء، بينما يعتبر خط Tiger Lake vPro من إنتل رباعي النواة في الوقت الحالي.

ويتضمن الخط أيضًا معالج Ryzen 5 Pro 5650U بستة نوى و 12 خيطًا، ومعالج Ryzen 3 Pro 5450U بأربعة نوى وثمانية خيوط.

وتتطابق الرقاقات الثلاثة في المواصفات مع Ryzen 7 5800U و Ryzen 5 5600U و Ryzen 3 5400U على التوالي.

وتشتمل الرقائق الجديدة على آلية مكدس الظل Shadow Stack الجديدة المصممة للحماية من هجمات البرامج الضارة.

وتقول AMD: إن الرقاقات تشمل أيضًا تكاملًا عميقًا مع مايكروسوفت والشركات المصنعة للأجهزة من أجل تحسين الأمان، وتحصل أجهزة الحاسب على شهادة تشفير FIPS.

وتشتمل الرقاقات أيضًا على منصة Pro Manageability من AMD، التي تعد منافس AMD لتقنية الإدارة النشطة من إنتل، وتتضمن ميزات إدارة الطيف الكامل.

وكما فعلت سلسلة Ryzen Pro 4000، فإن سلسلة Ryzen Pro 5000 تدعم Endpoint Manager من مايكروسوفت، وهي منصة للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة أجهزة الحاسب والخوادم والأجهزة الأخرى في المؤسسة.

وقالت الشركة: تم تصميم معالجات سلسلة Ryzen Pro 5000 المحمولة لتلبية متطلبات مكان العمل الحديث، وتجمع بين الإنتاجية والتعاون مع ميزات الأمان على مستوى المؤسسات، وتتوفر في أجهزة الحاسب المحمولة المتميزة للمؤسسات من HP و Lenovo، التي من المتوقع أن تكون متاحة في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق من هذا العام.