شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يعلن عن أدوات جديدة لـ "حماية الشباب" على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن انستجرام اليوم عن العديد من الأدوات والتغييرات الجديدة القادمة على المنصة التى تحد من التفاعلات بين المراهقين والبالغين لجعل منصتها أكثر أمانًا للمستخدمين الشباب، وذلك كجزء من جهودها المستمرة للحفاظ على أمان أعضاء المجتمع الأصغر سنًا.

ومن بين التغييرات الجديدة عدم قدرة البالغين على التواصل المباشر مع المراهقين (المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا) الذين لا يتابعونهم، ويقدم مطالبات تتعلق بالسلامة يتم عرضها للمراهقين عندما يراسلون البالغين الذين يعرضون سلوكًا مشبوهًا.

ويقول انستجرام إنه دخل في شراكة مع معهد تشايلد مايند ومجموعة ConnectSafely غير الربحية لنشر دليل جديد للآباء في الولايات المتحدة، حيث سيتم تقديم نصائح للآباء والمراهقين بشأن الاستخدام السليم والآمن للمنصة، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم طرحه بالشراكة مع خبراء في الأرجنتين والبرازيل والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك وسنغافورة، للانضمام إلى الأدلة الحالية للمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا ومع خطط للتوسع أكثر في المستقبل.

وتتطلب شروط وأحكام انستجرام أن يكون عمر جميع المستخدمين 13 عامًا على الأقل لإنشاء حساب، على الرغم من أن بعض المستخدمين الشباب "يمكن أن يكذبوا بشأن تاريخ ميلادهم"، متجاوزين هذا الشرط، ولمحاربتها، يطلب انستجرام من بعض المستخدمين الجدد شكلاً من أشكال التحقق من العمر، والآن، سيستخدم انستجرام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في "الحفاظ على أمان المراهقين وتطبيق ميزات جديدة مناسبة لأعمارهم".

وستكون إحدى أبرز "الميزات الملائمة للعمر" الجديدة هي التفاعل المحدود بين البالغين والمراهقين الذين لا يتابعون بعضهم البعض، كما يوضح انستجرام، إذا حاول شخص بالغ إرسال رسالة مباشرة إلى مراهق لا يتابعه، فسيتم عرض رسالة فورية عليه تقول، "لا يمكنك إرسال رسالة إلى هذا الحساب ما لم يتابعك"، وبالإضافة إلى ذلك، سيضيف انستجرام "إشعارات أمان" جديدة للمراهقين عند مراسلة شخص بالغ يتابعونه.

وتنبه إشعارات السلامة في DMs الشباب عندما يتفاعل معهم شخص بالغ يُظهر سلوكًا يحتمل أن يكون مريبًا في الرسائل المباشرة، فعلى سبيل المثال، إذا كان شخص بالغ يرسل عددًا كبيرًا من طلبات الأصدقاء أو الرسائل إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، فسنستخدمه لتنبيه المستلمين في الرسائل المباشرة الخاصة بهم ومنحهم خيارًا لإنهاء المحادثة أو حظرها أو الإبلاغ عنها أو تقييدها الكبار.

وستشمل التغييرات الأخرى القادمة على انستجرام محاولة النظام الأساسي جعل من الصعب على البالغين العثور على المراهقين لمتابعتهم إذا كانوا "يُظهرون سلوكًا يحتمل أن يكون مريبًا للتفاعل مع المراهقين"، ويقول انستجرام أيضًا إنه سيشجع المراهقين على جعل حساباتهم خاصة، مما يسمح فقط للأشخاص الذين يوافقون عليهم بمشاهدة صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم.