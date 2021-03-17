تاوباو الصيني في المرتبة الأولى.. أشهر 5 متاجر إلكترونية بالعالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 07:09 مساءً - تسعى العديد من الشركات للسيطرة على سوق التجارة الإلكترونية ، التي انتعشت بشكل كبير في زمن جائحة كورونا.

عند الحديث عن المتاجر الإلكترونية الأكبر في العالم، ربما يتبادر إلى ذهنك أن أمازون أو إي باي في القمة، ولكن الواقع مختلف.

وكشف تقرير صادر عن شركة “Statista’s ecommerceDB” الأمريكية، والتي تضم قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 20 ألف متجر عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، أن متجر “Taobao” الصيني المملوك لشركة علي بابا يأتي في الصدارة بمبيعات ورسوم شحن ودفع سنوية بقيمة 490 مليار دولار.

وحلت المنصة الشقيقة ” Tmall” التابعة أيضا لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في مركز الوصافة بقيمة تبلغ 464 مليار دولار، ما يعكس الإقبال القوي للسوق الصينية على الشراء عبر شبكة الإنترنت.

وتظهر المتاجر الأمريكية في القائمة من خلال أمازون الذي حل في المرتبة الثالثة بمبيعات ورسوم تبلغ 397 مليار دولار، وجاء خلفه منصة صينية أخرى كبرى وهي “JD.COM” بقيمة 301.9 مليار دولار.

فيما تذيل متجر إي باي الأمريكي قائمة الخمسة الكبار بمبيعات ورسوم سنوية تقدر بنحو 75.6 مليار دولار.

نمو التجارة الإلكترونية عالميا

أظهرت تقديرات لمؤسسة ” Insider Intelligence” أن التجارة الإلكترونية من أكثر القطاعات المستفيدة من جائحة كورونا في ظل إقبال المستهلكين على المشتريات عبر الإنترنت نتيجة إغلاق المتاجر الإلكترونية ومخاوف العدوى.

قدرت المؤسسة مبيعات التجارة الإلكترونية خلال عام 2020 بنحو 3.914 تريليون دولار، وتستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادي على الحصة الأكبر منها بنحو 62.6%، مقابل 19.1 لأمريكا الشمالية، و12.7% لأوروبا الغربية.

وقالت “Insider Intelligence” أن الصين في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر سوق تجزئة في العالم، نتيجة تنامي التعامل والتسويق الإلكتروني.

أسباب أخرى للنمو

عددت دراسة صادرة عن شركة دراسات السوق الأمريكية ” orianresearch” حزمة أسباب أخرى للاستخدام واسع النطاق للتسوق عبر الإنترنت.

وأوضحت الدراسة أن ثقة العملاء في التجارة الإلكترونية تنبع من تطوير تكنولوجيا دفع آمنه للحفاظ على سرية بيانات العملاء والحيلولة دون اختراق حساباتهم، مع تحديث تجربة وطرق الدفع بسرعة وبشكل مستمر.

كما يلعب تسهيل عملية الشراء دورا مهما في اكتساب ثقة العملاء، عبر توفير بنية اتصالات قوية، وسهولة التصفح ووجود شبكة قوية تدعم حلول أية مشاكل قد تواجه المستهلكين.

من جانب آخر، أًتاح توافر مساحات تخزين كبيرة لدى شركات التجارة الإلكترونية أمرا في غاية الأهمية، بما يسمح بتوصيل المنتجات سريعا ومن ثم تسهيل عملية التسوق الإلكتروني.

كما قدمت الشركات العالمية الدعم لمنصات التجارة الإلكترونية في مختلف دول العالم بالإعلان عن معايير عالمية للتسوق الإلكتروني يمكن الاعتماد عليها في تقديم الخدمات.

هذا إلى جانب لعب الحكومات دورا محوريا بسن تشريعات للتجارة الإلكترونية لتنظيم العلاقة بين المستهلكين والشركات.