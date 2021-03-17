علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سامسونج لا تخطط لإطلاق هاتف Galaxy Note هذا العام

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن العملاق الكوري لن تنهي خط إنتاجها من هواتف Galaxy Note، إلا أن سامسونج لن تقدم إصدار جديد من السلسلة هذا العام.

أشار تقرير Digital Daily الأخير إلى أن سامسونج لا تخطط لإطلاق سلسلة Galaxy Note 21 هذا العام، كما أوضح التقرير إلى خطط العملاق الكوري لإطلاق الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف Galaxy Note في منتصف عام 2022.

كما أشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي لتأجيل إطلاق هواتف Note هذا العام يعود إلى إطلاق سامسونج لهاتف Galaxy S21 Ultra، لذا تم تأجيل إطلاق السلسلة الجديدة إلى العام المقبل.

وينفي هذا التقرير ما جاء من تسريبات سابقة حول خطط سامسونج لإلغاء سلسلة هواتف Note بشكل نهائي، حيث يتوفر للمستخدمين في الوقت الحالي الإصدار المميز Galaxy S21 Ultra الذي يدعم بالفعل قلم S.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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