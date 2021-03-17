شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Dropbox تتجه لإطلاق مدير كلمة مرور مجانى والان مع تفاصيل الخبر
وعلى أمل اكتساح بعض عملاء LastPass الساخطين (أو العملاء السابقين)، يضع Dropbox كلمة مفادها أن مدير كلمات المرور المجاني سيصل في "أوائل أبريل".
وتسهل خطوة Dropbox علي المستخدمين الذين قد اشتركوا فس ما يقرب من 50 موقعًا وخدمة تتطلب كلمات مرور كمثال.
وسيصدر Dropbox تفاصيل كاملة حول الإصدار المجاني من مدير كلمات المرور الخاص به في الأسابيع المقبلة.
وإذا كان المستخدم يريد معرفة وقت توفيره، يمكنه الطلب من Dropbox بعنوان بريده الإلكتروني وسيقوم بإرسال الإشعار إليه.
يقوم مدير كلمات المرور Password Manager بتخزين معلومات تسجيل الدخول لجميع مواقع الويب التي تستخدمها ويساعدك على تسجيل الدخول إليها تلقائياً.
يقوم بتشفير قاعدة بيانات كلمة المرور بكلمة مرور رئيسية – كلمة المرور الرئيسية هي الوحيدة التي يجب عليك تذكرها.