شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Dropbox تتجه لإطلاق مدير كلمة مرور مجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه شركة Dropbox لإطلاق مدير كلمات مرور مجاني، وهي خدمة تساعدك على تسجيل الدخول إلى المواقع والخدمات عبر الإنترنت بدون متاعب وفقا لما نقله موقع Digital trends.

وجاء إعلان Dropbox في نفس الوقت الذي فرض فيه LastPass بعض القيود على الإصدار المجاني من مدير كلمات المرور الخاص به مما يعني أن بعض المستخدمين سيضطرون إلى البدء في الدفع مقابل الخدمة أو البحث في مكان آخر.

وعلى أمل اكتساح بعض عملاء LastPass الساخطين (أو العملاء السابقين)، يضع Dropbox كلمة مفادها أن مدير كلمات المرور المجاني سيصل في "أوائل أبريل".

وتسهل خطوة Dropbox علي المستخدمين الذين قد اشتركوا فس ما يقرب من 50 موقعًا وخدمة تتطلب كلمات مرور كمثال.

وسيصدر Dropbox تفاصيل كاملة حول الإصدار المجاني من مدير كلمات المرور الخاص به في الأسابيع المقبلة.

وإذا كان المستخدم يريد معرفة وقت توفيره، يمكنه الطلب من Dropbox بعنوان بريده الإلكتروني وسيقوم بإرسال الإشعار إليه.

يقوم مدير كلمات المرور Password Manager بتخزين معلومات تسجيل الدخول لجميع مواقع الويب التي تستخدمها ويساعدك على تسجيل الدخول إليها تلقائياً.

يقوم بتشفير قاعدة بيانات كلمة المرور بكلمة مرور رئيسية – كلمة المرور الرئيسية هي الوحيدة التي يجب عليك تذكرها.