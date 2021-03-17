شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو زهقان من مكالمات زووم.. يعني إيه أداة Zoom Escaper للتخلص من المكالمات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت خدمة Zoom لمؤتمرات الفيديو، واحدة من أشهر وأبرز خدمات الفيديو في العالم التى يعتمد عليها الكثيرين لإجراء الإجتماعات عن بعد، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ، وتطبيق سياسة العمل من المنزل، لكن فى نفس الوقت ربما يعاني البعض من كثرة هذه المكالمات خاصة إذا لم تكن تابعة للعمل، وهو الأمر الذى دفع بعض المطورين لتطوير أداة جديدة تعرف بـ Zoom Escaper للتخلص من المكالمات.

Zoom Escaper

وبحسب موقع ميرور البريطانى، فإن Zoom Escaper هي أداة مجانية عبر الإنترنت، تضع مجموعة من الأصوات المزيفة في متناول يدك، ففي المرة المقبلة التى يجب عليك إجراء مكالمة "زووم" مع شخص قد لا ترغب في استمرار المكالمة معه، فيمكنك الاستعانة بهذه الاداة للحصول على بعض الأصوات مثل صوت جرس الباب يرن، أو صوت بكاء طفل وهكذا.

وبحسب التقرير، فإن كل ما يحتاجه المستخدم هو تنزيل برنامج صوتي يسمى VB-Audio يقوم بتوجيه الصوت عبر موقع الويب، وبمجرد أن يكون في اجتماع على زووم، يمكنك تغيير إدخال الصوت في إعدادات Zoom من الميكروفون إلى VB-Audio والسماح لك بالتحرك.

وتم إنشاء الأداة بواسطة المطور Sam Lavigne، وبمجرد الانتهاء من إعداده، يصبح سهل الاستخدام بشكل لا يصدق.