شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو زهقان من مكالمات زووم.. يعني إيه أداة Zoom Escaper للتخلص من المكالمات؟ والان مع تفاصيل الخبر
Zoom Escaper
وبحسب موقع ميرور البريطانى، فإن Zoom Escaper هي أداة مجانية عبر الإنترنت، تضع مجموعة من الأصوات المزيفة في متناول يدك، ففي المرة المقبلة التى يجب عليك إجراء مكالمة "زووم" مع شخص قد لا ترغب في استمرار المكالمة معه، فيمكنك الاستعانة بهذه الاداة للحصول على بعض الأصوات مثل صوت جرس الباب يرن، أو صوت بكاء طفل وهكذا.
وبحسب التقرير، فإن كل ما يحتاجه المستخدم هو تنزيل برنامج صوتي يسمى VB-Audio يقوم بتوجيه الصوت عبر موقع الويب، وبمجرد أن يكون في اجتماع على زووم، يمكنك تغيير إدخال الصوت في إعدادات Zoom من الميكروفون إلى VB-Audio والسماح لك بالتحرك.
وتم إنشاء الأداة بواسطة المطور Sam Lavigne، وبمجرد الانتهاء من إعداده، يصبح سهل الاستخدام بشكل لا يصدق.