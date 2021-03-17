شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعاون منصة تطبيقات هواوي "HUAWEI AppGallery" وتطبيق"Talabat" يحقق زيادة 225% في معدل تنزيلات التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك وتطبيق "Talabat" المتخصص في طلب توصيل الطعام، عن نجاح التعاون الاستراتيجي بينهما في إطار إطلاق العلامة التجارية الجديدة للتطبيق الشهير عبر منصة تطبيقات “HUAWEI AppGallery”، حيث حقق التطبيق رواجاً واسعاً بين مستخدمي أجهزة هواوي لتصل نسبة تنزيلات التطبيق إلى 225%.

وأعربت الشركتان عن فخرهما بنجاح هذا التعاون والذي نتج عنه تحقيق نموذج أعمال فريد يحتذى به حول العالم، حيث قامت هواوي بتوفير الدعم اللازم لاعادة اطلاق تطبيق "اطلب" تحت اسم "طلبات"، وذلك من خلال توفير الأدوات اللازمة للمطورين، وإطلاق حملات ترويجية متميزة تضمنت عروض حصرية للمستخدمين عبر منصة تطبيقات “HUAWEI AppGallery”، والتي ساهمت في زيادة حجم التنزيلات بشكل كبير.

وقال بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر: "تفخر هواوي بتحقيق هذا النجاح الكبير مع أحد أكبر التطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي جاء نتيجة التعاون المثمر وتبادل الخبرات مع تطبيق "Talabat" الشهير. ويعكس هذا النجاح الأداء القوي لمنصة تطبيقات هواوي “HUAWEI AppGallery” خلال الفترة الماضية، لما حققته هواوي من تطوير للمنصة في وقت قياسي، مع التركيز على حماية الخصوصية و الأمن الإلكتروني لتقديم أفضل السبل لحماية بيانات المستخدمين في منصة تطبيقاتها."

وقالت هدير شلبي المدير التنفيذي لـ"Talabat" مصر "نحن نحرص دائما على تحسين كل الخدمات المقدمة للجمهور المصري وتوفير تجربة طلب طعام فريدة من نوعها. والتعاون مع شركات كبرى مثل هواوي هو جزء مهم من خطتنا لتحسين خدمة العملاء التي تتضمن أيضا زيادة اختياراتهم من حيث عدد و نوع المطاعم المدرجة في التطبيق. و أحد اهم أهدافنا أيضا هو نشر ثقافة التوصيل عبر الانترنت في مصر و المساهمة في تحقيق استراتيجية التحول الرقمي للحكومة المصرية."

وتدرس هواوي حالياً تطبيق نموذج التعاون الناجح مع تطبيق "Talabat" وتكرار التجربة مع شركات أخرى بأسواق مختلفة، وذلك لتوفير تجربة متكاملة لمستخدمي هواوي حول العالم عبر منظومة خدمات Huawei Mobile Services ومتجر تطبيقات HUAWEI AppGallery.

وسجلت منصة تطبيقات “HUAWEI AppGallery” منذ إطلاقها في 2018، ما يزيد عن 530 مليون مستخدم، وحوالي 384.4 مليار عملية تنزيل وتوزيع للتطبيقات في عام 2020، واستقطاب أكثر من 1.8 مليون مطور مسجل في جميع أنحاء العالم لمنصة خدماتها. وساهمت كل هذه الإنجازات التي حققتها هواوي في وقت قصير في زيادة ثقة الكثير من الكيانات الاقتصادية الكبيرة مثل البنوك والشركات والمؤسسات الكبرى في متجر التطبيقات وحرصها على اضافة تطبيقاتها والتنويه عن هذا في حملاتهم الاعلانية التي تصل إلى ملايين المستخدمين.

وجدير بالذكر أن شركة "طلبات مصر" والتي كانت تحمل أسم "اطلب" هي أكبر شركة طلب توصيل الطعام في مصر والشرق الأوسط، وتأسست عام 1999.