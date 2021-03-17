تكنولوجيا: أفضل تطبيقات أجهزة iPad المرشحة للمستخدمين في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يحظى مستخدمي أجهزة الآيباد بمجموعة متنوعة من التطبيقات التي تتوفر لمنصة iOS بشكل عام وأجهزة الآيباد بشكل خاص، وفي السطور القادمة نستعرض مجموعة من أفضل التطبيقات المرشحة لمستخدمي أجهزة الآيباد في 2021.

أفضل تطبيقات الواقع المعزز والإفتراضي

تطبيق IKEA Place

يدعم هذا التطبيق المستخدم بعرض ثلاثي الأبعاد للمنتجات، كما يتيح قياس أبعاد المنتجات للتأكد من توافق المنتج مع المساحة المخصصة له في المنزل، كما يتوفر في التطبيق أغلب المجلات المصورة الخاصة ب “IKEA” والتي توضح منتجات الشركة من المقاعد، والأرائك وغيرها من منتجات الآثاث التي تعرض برؤية أوضح للتصميم.

تطبيق Ink Hunter

يعد تطبيق Ink Hunter من بين تطبيقات الواقع المعزز، حيث يدعم التطبيق المستخدم في معاينة الشكل الذي سيظهر به وشم محدد عند تنفيذه على بشرة المستخدم، حيث يعمل المستخدم على رسم علامة على بشرته ومن ثم توجيه الكاميرة لتظهر شكل الوشم من مختلف الزوايا قبل تنفيذه.

تطبيق Giphy World

هو أيضاً من بين تطبيقات الواقع المعزز المتاحة لأجهزة الآيباد، حيث يدعم تطبيق Giphy World المستخدم في تمكين صور GIF في الواقع الفعلي، ومن ثم مشاركة الإبتكارات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تطبيق MeasureKit

تقدم شركة ابل تطبيق Measure مباشرة للمستخدمين في منصة iOS، إلا أن تطبيق MeasureKit يعد البديل المرشح للمستخدم، حيث يأتي بتقنية الواقع المعزز ليدعم المستخدم بعدد 9 من الأدوات المخصصة للقياس والتي تتنوع بين المسطرة، ومقياس مغناطيسي، والمسار، وشبكة الوجه، ودبوس التحديد، والزوايا، وارتفاع الشخص، والمكعب، وأيضاً آداة لقياس المستوى.

تطبيق Star Walk

أيضاً يتوفر لمستخدمي أجهزة الآيباد تطبيق Star Walk الذي يدعم المستخدمين من عاشقي مراقبة النجوم، حيث يقدم التطبيق تجربة تفاعلية للسماء ليلاً، كما يظهر حركة النجوم في الوقت الفعلي، كما يدعم المستخدم في إستكشاف أكثر من 200000 من الأجرام السماوية، مع تفاصيل ومعلومات عن الأجرام التي يصل إليها المستخدم.

تطبيق Vuforia Chalk

يجمع تطبيق Vuforia Chalk بين مميزات البث المباشر للفيديو أو الصوتيات، مع دعم المستخدمين بميزة إضافة التعليقات التوضيحية، وهو من التطبيقات المميزة لدعم مستخدمي أجهزة الآيباد.

أفضل تطبيقات التخزين السحابي

تطبيق Apple iCloud Drive

هو التطبيق الرسمي للتخزين السحابي في شركة ابل، حيث يتيح تطبيق Apple iCloud Drive للمستخدمين تخزين الملفات أو المجلدات والوسائط، كما يدعم المستخدمي بميزة مزامنة المحتوى الذي تم تخزينه في جميع أجهزة ابل المستخدمة، لذا سيكون لدى المستخدم فرصة للوصول إلى المحتوى عبر هاتف الايفون أو جهاز الآيباد أو أيضاً جهاز الآيبود وأجهزة Mac.

تطبيق Dropbox

يعد تطبيق Dropbox من بين تطبيقات التخزين السحابي الأكثر شعبية لدى المستخدمين، حيث يتيح للمستخدم تخزين الملفات ومشاركتها، كما يدعم المستخدم بميزة مسح الوثائق، والتعاون مع الأخرين في تحرير الملفات، كما يدعم التطبيق المستخدم بمعايير الآمان، ومزامنة الملفات والتحرير بين الأجهزة المستخدمة، كما يقدم التطبيق للمستخدمين سعة 2 جيجا بايت مجانية.

تطبيق Google Drive

يحاكي تطبيق Google Drive مميزات تطبيق Dropbox، بينما تقدم جوجل ميزة أخرى في سعة مجانية في التطبيق تصل إلى 15 جيجا بايت، كما يدعم كافة خدمات جوجل بشكل مباشر، حيث يتكامل مع صور جوجل أو Google Docs، ويتيح التطبيق مشاركة الأخرين في تحرير الملفات.

تطبيق Microsoft OneDrive

يعد تطبيق Microsoft OneDrive من بين التطبيقات المتاحة لمستخدمي أجهزة الآيباد، والذي يتكامل مع مستخدمي أجهزة ويندوز 10، وتطبيقات Office، كما سيتاح للمستخدمين الحصول على OneDrive.

أفضل تطبيقات التمويل والأسهم المالية

تطبيق YNAB

يؤكد مطوري تطبيق YNAB على كفاءة التطبيق في دعم المستخدمين في إدارة الراتب، والتخلص من الديون، كما يدعم المستخدم في التوفير الشهري والسنوي، ويقدم التطبيق هذه المميزات خلال الشهر المجاني للمستخدمين.

تطبيق Mint

هو أحد التطبيقات التي تدعم المستخدمين في إدارة الأموال، وتتبع الإنفاق في الحسابات المصرفية، وبطاقات الإئتمان، والفواتير والإستثمارات الخاصة بالمستخدم، كما يدعم تطبيق Mint المستخدم بمقترحات للتوفير، ويتوفر بشكل مجاني للمستخدمين.

تطبيق Robinhood

يمكن لتطبيق Robinhood أن يدعم المستخدمين في عملية بيع وشراء الأسهم دون الحاجة إلى دفع عمولة، حيث سيتاح للمستخدمين بدء محفظة والاستثمار في الشركات المفضلة، حيث يدعم التطبيق بشكل خاص المبتدئين في عالم البورصة على عملية تداول الأسهم.

تطبيق Venmo

تطبيق Venmo هو أيضاً من بين التطبيقات المميزة والمجانية لمستخدمي أجهزة الآيباد، إلا أن هذا التطبيق يختلف في أسلوبه الذي يحاكي تطبيقات التواصل الإجتماعي، حيث يتيح للمستخدمين إضافة الملاحظات إلى المدفوعات ليراها الطرف الأخر، كما يتاح للمستخدمين التعليق أو الإعجاب بقصص الأصدقاء.

أفضل الألعاب المرشحة لمستخدمي أجهزة الآيباد في 2021

لعبة Leo’s Fortune

تتميز لعبة Leo’s Fortune بجرافيك رائع مع مجموعة مميزة من المراحل والألغاز الذكية، وإطار قصصي غير تقليدي.

لعبة Invisible, Inc

يمكنك أن تتقمص شخصيات مختلفة في اللعبة من بين 10 شخصيات متاحة للاعبين، ومن ثم سيكون عليك أن تتخطى مستويات مختلفة من الصعوبات ومجموعة مختلفة من الأعداء في لعبة Invisible, Inc، كما تدعم شخصيات اللعبة التخصيص بمجموعة من الأدوات المتنوعة.

لعبة Minecraft: Pocket

تحظى ألعاب Minecraft بشعبية كبيرة بين المستخدمين، ولا يختلف الحال مع لعبة Minecraft: Pocket التي ستتيح لمستخدمي أجهزة الآيباد إستكشاف مميزات جديدة في اللعبة برؤية ثلاثية الأبعاد مميزة.

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