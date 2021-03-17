شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط آبل تعرض مواقع التطعيم ضد كوفيد-19 فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Apple عن تحديث خرائطها بمواقع اللقاحات من VaccineFinder ، وهو موقع تديره مستشفى بوسطن للأطفال بالولايات المتحدة يوفر معلومات حول أهلية اللقاح ومدى توفره، يمكن للأشخاص البحث عن مواقع التطعيم القريبة في خرائط Apple أو سؤال Siri ، "أين يمكنني الحصول على لقاح COVID؟" أكثر من 20000 موقع مدرج الآن مع إضافة المزيد في الأسابيع القادمة.

وتتضمن قائمة كل موقع لقاح في خرائط Apple ساعات التشغيل ومعلومات الاتصال الخاصة بالموقع مع رابط إلى موقع الويب الخاص بالموفر للعثور على اللقاح المتاح وتحديد موعد.

وكان Facebook قد أعلن أمس أنه سيضيف معلومات VaccineFinder إلى مركز معلومات COVID الخاص به، ليوضح للناس متى وأين يمكنهم التطعيم ويوفر روابط لتحديد المواعيد. سيتوسع مركز معلومات COVID أيضًا ليشمل Instagram ، وتعمل الشركة على توسيع برامج الدردشة على WhatsApp التابعة للحكومة والصحية لمساعدة الأشخاص على التسجيل للحصول على اللقاحات.

وتقدم Google أيضًا المزيد من الطرق للعثور على معلومات حول التطعيم، وأعلنت الشركة أنه يمكن للأشخاص استخدام رسائل الأعمال في خرائط Google وبحث Google للاتصال بالصيدليات المحلية.

ومن المقرر أن تطلق الحكومة الفيدرالية الأمريكية موقعها الخاص للبحث عن اللقاحات بحلول الأول من مايو وقالت إن جميع البالغين في الولايات المتحدة سيكونون مؤهلين للحصول على لقاح في ذلك الوقت، حتى الآن، تلقى حوالي 28 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة جرعة اللقاح الأولى، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.