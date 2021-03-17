شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط آبل تعرض مواقع التطعيم ضد كوفيد-19 فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
وكان Facebook قد أعلن أمس أنه سيضيف معلومات VaccineFinder إلى مركز معلومات COVID الخاص به، ليوضح للناس متى وأين يمكنهم التطعيم ويوفر روابط لتحديد المواعيد. سيتوسع مركز معلومات COVID أيضًا ليشمل Instagram ، وتعمل الشركة على توسيع برامج الدردشة على WhatsApp التابعة للحكومة والصحية لمساعدة الأشخاص على التسجيل للحصول على اللقاحات.
وتقدم Google أيضًا المزيد من الطرق للعثور على معلومات حول التطعيم، وأعلنت الشركة أنه يمكن للأشخاص استخدام رسائل الأعمال في خرائط Google وبحث Google للاتصال بالصيدليات المحلية.
ومن المقرر أن تطلق الحكومة الفيدرالية الأمريكية موقعها الخاص للبحث عن اللقاحات بحلول الأول من مايو وقالت إن جميع البالغين في الولايات المتحدة سيكونون مؤهلين للحصول على لقاح في ذلك الوقت، حتى الآن، تلقى حوالي 28 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة جرعة اللقاح الأولى، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.