شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي: لدينا خطة للمنافسة فى شبكات الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت الشركة أنها تعتزم السعي للحصول على حقوق ملكية من شركات مثل آبل وسامسونج مقابل استخدام براءات الاختراع الخاصة بهما، حيث تعتقد أن بإمكانها إبرام صفقات ترخيص على الرغم من العقوبات المفروضة في الولايات المتحدة، وتخطط لاستخدام أرباحها للاستثمار بشكل أكبر في البحث والتطوير.

وحصلت هواوي على براءات اختراع على التكنولوجيا الجديدة أثناء تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس جنبًا إلى جنب مع شركات مثل كوالكوم وإيريكسون - اللازمة للتشغيل البيني بين شبكات الجيل الخامس 5G المختلفة.

وقال جيسون دينج، رئيس حقوق الملكية الفكرية في هواوي- في بيان - " كانت هواوي أكبر مساهم تقني في معايير 5G، وتعتزم الشركة فرض رسوم تصل إلى 2.50 دولار أمريكي لكل هاتف يستخدم براءات اختراع 5G، وتعتقد شركة هواوي أنه لا ينبغي أن تتأثر أعمال براءات الاختراع الخاصة بها بالعقوبات المستمرة .