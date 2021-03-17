تكنولوجيا: هاتف Oppo Reno5 F ينطلق رسمياً برقاقة معالج Helio P95

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن هاتف Oppo Reno5 F الذي ينطلق برقاقة معالج Helio P95 وشاشة مسطحة بمعدل تحديث 60Hz والذي يتوفر بسعر 287 دولار.

انطلق رسمياً إصدار جديد من سلسلة هواتف Reno5، حيث يأتي هاتف Reno5 F اليوم بشاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.43 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz، ومعدل لمس بسرعة 135Hz، بسطوع 800 nit، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

كما يأتي هاتف Oppo Reno5 F بإعدادات كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/2.2، وكاميرة macro بفتحة عدسات f/2.4، كما يأتي مستشعر mono الأخير بفتحة عدسات f/2.4، ويضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

أيضاً يضم الهاتف معالج Helio P95 ثماني الأنوية بسرعة 2.2 GHz، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4310 mAh، وتقنية الشحن السريع VOOC بقدرة 30W، أيضاً يأتي هاتف Oppo Reno5 F بنظام تشغيل Android 11، وواجهة ColorOS 11، كما يتميز بقياسات 160.1 في 73.2 في 7.8مم، ووزن 172 جرام، ويتوفر الهاتف بسعر 287 دولار.

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