شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: استخدام تطبيق "زووم" من أبرز مسببات القلق والتوتر خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وأبرزت الدراسة، التي أجرتها جامعة بوند بولاية كوينزلاند الاسترالية على ما يزيد على 2000 شخص من العاملين بالمنزل، أن اللجوء الى العمل لفترات طويلة من خلال مقابلات الفيديو يزيد من الإحساس بالتعب بسبب الحاجة إلى التحديق لفترات طويلة في الشاشات، بالإضافة إلى مواجهة مشكلات تقنية مثل انقطاع الصوت أو الصورة وعدم المعرفة بكيفية حلها في الوقت اللازم لذلك.
ومن جانبها، قالت الباحثة ليبى ساندر، المتخصصة في العلوم السلوكية بجامعة بوند بولاية كوينزلاند، إن الأشخاص الذين يعملون في مكان واحد يمكنهم التفاهم من خلال لغة الجسد التي تكون مفهومة بشكل أكبر من التواصل الإلكتروني، بالإضافة إلى إقرار إمكانية الاستمرار في المناقشات بموضوعات هامة أو تأجيلها بدون مقاطعة الآخرين وهو الأمر الذى يصعب تحقيقه من خلال الزووم نتيجة الأعطال الفنية وغير ذلك.