شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق تلسكوبًا عملاقًا تحت الماء على عمق 4300 قدم.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن النيوترينو عبارة عن جسيم دون ذري بدون شحنة كهربائية وكتلة صغيرة جدًا، وهو واحد من أكثر الجسيمات وفرة في الكون ولكن نظرًا لصغر حجمه يصعب جدًا اكتشافه.

ويقول فريق التلسكوب، إن فهم النيوترينوات يمكن أن يساعد في الكشف عن تفاصيل التطور المبكر للكون والمادة المظلمة والطاقة المظلمة.

هذا التلسكوب الجديد هو أكبر كاشف للنيوترينو في نصف الكرة الشمالي، وتم وضعه داخل بحيرة بايكال لأنها أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم.

وقال بير شويبونوف من فريق المشروع لوكالة فرانس برس، إن بحيرة بايكال هي البحيرة الوحيدة التي يمكنك فيها نشر تلسكوب نيوترينو بسبب عمقها، مضيفا أن نقاء المياه العذبة والمياه مهمان أيضًا.

ويعد فهم هذه الجسيمات أمرًا مهمًا بشكل خاص للعلم، لأنها تحمل مفتاح فهم كل شيء من الاندماج في الشمس إلى بداية كوكب الأرض.