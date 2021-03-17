شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشهر الماضى يسجل أبرد فبراير خلال سبع سنوات بسبب ظاهرة النينيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتعنى ظاهرة النينا “La Nina” التغير الدوري غير المنتظم في الرياح ودرجات الحرارة في المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي، والتي تكون ظاهرة تبريد.

كان فبراير 2021 ما بين أكثر 10 أبرد تواريخ مسجلة في مناطق مثل أركنساس وأيوا وكانساس وميسوري ونبراسكا وأوكلاهوما.

كما أنه على الصعيد العالمي، كان ديسمبر 2020 إلى فبراير 2021 هو ثامن أحر شتاء خلال 142 عامًا من حفظ الأرقام القياسية، وفقًا للمراكز الوطنية للمعلومات البيئية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

وشهدت شرق كندا، وجزء كبير من أوروبا وجنوب وشمال شرق آسيا، شهر فبراير معتدل بشكل ملحوظ.

وكانت أرسلت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تحذيرًا في أغسطس من أن ظروف ظاهرة النينيا كانت موجودة في المحيط الهادئ ومن المقرر أن تشق طريقها إلى الولايات المتحدة، وتتشكل ظاهرة الطقس هذه من تراكم الماء البارد الذي يخفض درجات حرارة السطح.