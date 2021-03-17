تكنولوجيا: صور حية تكشف عن هاتف شاومي القابل للطي Mi Mix

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صور حية جديدة عن تصميم أول إصدار لشركة شاومي من الهواتف القابلة للطي Mi Mix والذي يدعم الطي إلى الداخل بنفس التصميم المميز لهواتف سامسونج.

رصدت التسريبات المصورة الأولى لنموذج هاتف شاومي القابل للطي في بداية هذا العام، ومن جديد تستعرض مجموعة من الصور الجديدة تصميم الهاتف بشكل أوضح.

وتؤكد الصور الحية على أن الهاتف سيأتي في سلسلة هواتف شاومي Mi Mix، كما يدعم الطي إلى الداخل على غرار هاتف هواوي Mate X2 الذي أطلق هذا العام، أو التصميم المميز لهواتف سامسونج.

أيضاٌ لا توضح الصور الحية لهذا النموذج الشاشة الداخلية للهاتف، بينما تظهر الجهة الخلفية للهاتف بوضوح بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، ومن المتوقع أن تجري شاومي بعض التغييرات على التصميم النهائي للهاتف عند الإعلان الرسمي.

يذكر أن الصور الحية لنموذج هاتف شاومي توضح الكثير من لغة تصميم هاتف شاومي القابل للطي والذي ينطلق في سلسلة Mi Mix ومن المتوقع أن تقدم التسريبات القادمة مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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