علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تفاصيل أول وشم عن بعد فى العالم يستخدم روبوت يعمل بتقنية 5G .. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أول وشم عن بعد فى العالم يستخدم روبوت يعمل بتقنية 5G .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

 

أول وشم عن بعد
أول وشم عن بعد

 

طور الفريق تقنية أول وشم عن بعد على الإطلاق، وتم إنشاء الكثير منه خصيصًا للمهمة من الطابعات ثلاثية الأبعاد، حيث قال درو، "لم تكن هذه بالتأكيد أشياء في متناول أيدينا''، مضيفا "تم النظر في كل جزء من الهيكل وإما شراؤه خصيصًا أو تصميمه وتطويره وتصنيعه في المنزل من الألف إلى الياء بسبب الوباء."

 

فنان الوشم
فنان الوشم

 

وشارك الفنان توماس عن قرب في العملية، حيث زود المهندسين بالمعرفة حول تفرد التعامل مع جلد الإنسان كوسيط، كما تشاور مع فرانسين، التي طلبت شيئًا بسيطًا لتكريم حبها لركوب الأمواج والمشي لمسافات طويلة.

 

كان درو قد عمل على التكنولوجيا عن بعد من قبل، ولكن كان هناك منحنى تعليمي حقيقي عندما يتعلق الأمر بفهم فن وحرفة الوشم، حيث كشف درو، "أن اكتشاف أن أداة الوشم في الأساس مغموسة إلى حد كبير مثل ريشة قديمة تعني أنه كان علينا تطوير نوع من نظام توصيل الحبر إلى الإبرة الذي يتم تشغيله ميكانيكيًا للروبوت، حيث أن غمس الإبرة في كل مرة كان صعب.

 


وشم
رسم وشم من جانب الروبوت

 

 

كما أنه بسبب اتصال تقنية 5G، لا يوجد أي تأخير عمليًا بين إيماءات توماس وحركة ذراع الروبوت، حيث إن التأخير أو فقد الاتصال أمر غير جيد إطلاقا مع الوشم.

 

طور الفريق تقنية أول وشم عن بعد على الإطلاق، وتم إنشاء الكثير منه خصيصًا للمهمة من الطابعات ثلاثية الأبعاد، حيث قال درو، "لم تكن هذه بالتأكيد أشياء في متناول أيدينا ''، مضيفا "تم النظر في كل جزء من الهيكل وإما شراؤه خصيصًا أو تصميمه وتطويره وتصنيعه في المنزل من الألف إلى الياء بسبب الوباء."

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا