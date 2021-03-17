شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إظهار منشور مخفى بفيس بوك على سطح المكتب والهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كيفية إظهار منشور فيس بوك على سطح المكتب

1. وفقا لما ذكره موقع "business insider"، افتح فيس بوك في مستعرض ويب وقم بتسجيل الدخول، انتقل إلى صفحة ملفك الشخصي.

2. حدد أيقونة ثلاثية النقاط أسفل صورة الغلاف الخاصة بك.

3. حدد سجل النشاط من القائمة المنسدلة، واضغط فوق تصفية في الزاوية العلوية اليمنى من العمود الأيسر.

4. قم بالتمرير حتى ترى خيار " Hidden from timeline"، والضغط فوق الدائرة على يمينها.

5. في القائمة المنسدلة التي تظهر، حدد الرؤية: مخفية.

6. في الجزء الأيمن، قم بالتمرير خلال مشاركاتك وحدد المنشور الذي ترغب في إظهاره، بعد الضغط فوق المنشور الذي تريد إظهاره، حدد إضافة إلى الملف الشخصي.

2. حدد رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة التطبيق.

3. اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط أسفل ملفك الشخصي وصورة الغلاف.

4. حدد سجل النشاط من قائمة الخيارات، بعد تحميل مشاركاتك، واضغط على خيار الفلاتر في شريط القائمة العلوي.

5. في القائمة السفلية التي تظهر، اختر الفئات.

6. حدد الإجراءات المسجلة ونشاط آخر، اضغط فوق مخفي من المخطط الزمني.

7. اضغط على النقاط الثلاث بجوار المنشور الذي تريد إظهاره واختر إضافة إلى الملف الشخصي.