شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: متصفح كروم الجديد سيستخدم ذاكرة أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا أن إصدار كروم M89 الذى تم إطلاقه حديثًا يمكن أن يساعد فى توفير الذاكرة فى أجهزة ويندوز، "تصل إلى 22٪ فى عملية المتصفح، و8٪ فى الاستعراض و3٪ فى وحدة معالجة الرسومات"، وقالت الشركة أيضًا إنه مع كروم الجديد، تم زيادة استجابة المتصفح بنسبة 9٪ بمساعدة أداة تخصيص الذاكرة الخاصة بها والتى تسمى PartitionAlloc.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت جوجل أيضًا إنه بالإضافة إلى استخدام الرامات بذكاء، كما يعمل كروم أيضًا على تقليص حجم الذاكرة فى علامات تبويب الخلفية على نظام macOS، وهو أمر كنا نقوم به على الأنظمة الأساسية الأخرى لفترة من الوقت.

وقالت شركة جوجل فى إحدى مشاركاتها فى مدونتها الرسمية، إننا نشهد ما يصل إلى 8٪ من التوفير فى الذاكرة، وهو ما يزيد عن 1 جيجا بايت فى بعض الحالات، وستحتوى أحدث أجهزة Android على كروم ثنائى 64 بت، والذى يُزعم أنه يقوم بتحميل الصفحات بنسبة تصل إلى 8.5٪ بشكل أسرع ويجعل التمرير أكثر سلاسة بنسبة 28٪.

وميزة جديدة أخرى هى علامات التبويب المجمدة على نظام أندرويد، والتى تم تصميمها وتنفيذها لجعل أندرويد يبدأ بشكل أسرع، وسيستخدم جوجل كروم الآن هذه الميزة - وهى فى الأساس نسخة محفوظة من علامات التبويب التى تدعم التمرير والتكبير / التصغير والنقر على الروابط ولها أحجام قريبة من حجم لقطة الشاشة - بينما يتم تحميل علامة التبويب الفعلية فى الخلفية لتحميل الصفحات بشكل أسرع.