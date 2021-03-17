شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر مورد لـ"آبل" يكشف عن موقفها من تصنيع سيارة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس شركة فوكسكون، أكبر موردي شركة أبل، إن مصنعها في ولاية ويسكونسن الأمريكية كان موقعًا محتملاً لتصنيع سيارات كهربائية، لكنه أضاف أن المكسيك موقع محتمل آخر وفقا لما نقلته رويترز.

وردا على سؤال للصحفيين في تايبيه عما إذا كانت الشركة ستنتج سيارة مع شركة أبل، قال رئيس مجلس الإدارة ليو يونج واي إن هذه مجرد تكهنات.

شركة Foxconn التي يقع مقرها في تايوان، والمعروفة رسميًا باسم Hon Hai Precision Industry Co Ltd ، هي أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية في العالم.