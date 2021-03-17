شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad Pro 12.9- inch و iPad Pro 11- inch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالمقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Pro 12.9- inch و iPad Pro 11- inch، أن تساعدك فى الاختيار:

الشاشة:

iPad Pro 12.9- inch: شاشة 12.9 بوصة.

iPad Pro 11- inch:شاشة 11 بوصة

دقة الشاشة:

iPad Pro 12.9- inch: تبلغ 2732 × 2048بيكسل.

iPad Pro 11- inch: تبلغ 2388 ×1668 بيكسل.

نوع الشاشة:

iPad Pro 12.9- inch: شاشة IPS LCD

iPad Pro 11- inch: شاشة IPS LCD

المعالج:

iPad Pro 12.9- inch: معالج Apple A12Z Bionic

iPad Pro 11- inch: معالج Apple A12Z Bionic

الرام:

iPad Pro 12.9- inch: تبلغ 6 جيجابايت

iPad Pro 11- inch: تبلغ 6 جيجابايت.

نظام التشغيل:

iPad Pro 12.9- inch: نظام iPadOS14

iPad Pro 11- inch: نظام iPadOS14

الكاميرا الخلفية:

iPad Pro 12.9- inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل

iPad Pro 11- inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل

الكاميرا الأمامية:

iPad Pro 12.9- inch: بدقة 7ميجابيكسل.

iPad Pro 11- inch: بدقة 7ميجابيكسل.

البطارية:

iPad Pro 12.9- inch: بقوة 9720 mAh.

iPad Pro 11- inch: بقوة 7538 mAh