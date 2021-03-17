شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايت دانس تضع خطة لتطوير أشباه الموصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع شركة ByteDance الصينية المالكة لـ TikTok خططًا لتطوير أشباه الموصلات، وفقًا لإعلانات الوظائف في الشركة ومصدر مطلع على الوضع.

ونقلت رويترز عن أحد المصادر قوله "إن الخطة لا تزال في مرحلة مبكرة وإن تركيز الشركة ينصب على شرائح الخادم المستندة إلى الذراع".

ونشرت شركة ByteDance التي تتخذ من بكين مقراً لها عشرات من إعلانات الوظائف المتعلقة بأشباه الموصلات على موقعها الرسمي على الإنترنت، ومقرها بشكل أساسي في بكين وشنغهاى.

وأنشأت الشركة فريقًا لاستكشاف تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي، حسبما صرح ByteDance لمجلة الأعمال الصينية Caijing.

ولم تقدم بايت دانس تعليقًا فوريًا عندما اتصلت بها رويترز.

وتكثف شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة جهودها لتصميم رقائقها الخاصة في إشارة إلى طموحات الصين لتقليل اعتمادها على المنتجين الأجانب مثل Qualcomm Inc و Nvidia Corp.

ومنعت العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة هواوي تكنولوجيز المصنعة للأجهزة شركة الاتصالات الصينية العملاقة من الحصول على مكونات بما في ذلك أشباه الموصلات، مما أدى إلى شل أعمالها في مجال الهواتف الذكية.

وتعد الصين أكبر مشترٍ لأشباه الموصلات في العالم، لكن قدرتها على إنتاج الرقائق محليًا متخلفة عن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وفقًا لشركة الأبحاث ICInsights ، من بين رقاقات بقيمة 143 مليار دولار تم بيعها في الصين في عام 2020، تم إنتاج 22.7 مليار دولار فقط في الصين، وتم إنتاج 8.3 مليار دولار فقط من قبل الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها.

وأكملت شركة محرك البحث الصينية العملاقة بايدو جولة تمويل لوحدة شرائح كونلون AI ، والتي تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار بحسب ما نقلته رويترز.

وتدرس Baidu أيضًا جعل الوحدة شركة قائمة بذاتها لتسويق قدرات تصميم الرقائق الخاصة بها.

كشفت مجموعة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية في الصين، عن شريحة ذكاء اصطناعي لمنتجات الحوسبة السحابية في أواخر عام 2019.

بدأت شركة AI unicorn SenseTime في الصين العمل على تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية بعد إضافتها إلى قائمة التجارة الأمريكية من قبل واشنطن في عام 2019.