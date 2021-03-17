شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تخفض رسوم متجرها بنسبة 50% لمطورى التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل (Google ) الأمريكية، عملاق محركات البحث، عن خفض رسومها على كل عملية شراء رقمية من متجرها (Google Play) بنسبة 50% لجميع مطورى تطبيقات نظام تشغيل أندرويد، وذلك على أول مليون دولار يحققونها عبر المتجر، بدءا من أول يوليو المقبل.

وبحسب موقع "ذا فيرج" التقني، تأتى التغيرات الجديدة فى رسوم جوجل بعدما أعلنت شركة آبل، المنافس الأهم لشركة جوجل والرائدة فى المجال التكنولوجي، العام الماضى عن خفض رسومها بنسبة 15% للمطورين الذين تقل دخولهم عن مليون دولار، وذلك كجزء من برنامجها لدعم الأعمال الصغيرة الجديدة.

وبخلاف آبل، تعد تخفيضات شركة جوجل بمثابة اقتطاع ثابت لأول مليون دولار يحققها المطورون سواء كان طالبا يصنع تطبيقه الأول أو شركة ذات استثمارات بمليارات الدولارات.

ونقل الموقع عن متحدث باسم جوجل قوله إن تخفيض الرسوم على كل المطورين يتماشى مع سياسة الشركة فى اتباع نهج عادل لمساعدة المطورين من جميع الفئات.

جدير بالذكر أن شركة جوجل قد فرضت نسبة خصم الـ30% ثابتة للمشتريات عبر متجرها منذ بداية انطلاقها لأول مرة باسم (Android Market) فيما كان الاستثناء الوحيد هو التخفيض على الاشتركات السنوية ليصل إلى 15% عام 2018.