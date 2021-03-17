شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستثمرون يقدرون قيمة Ant Group بأكثر من 200 مليار دولار بعد توقف الاكتتاب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدر بعض المستثمرين العالميين في Ant Group شركة التكنولوجيا المالية الصينية بأكثر من 200 مليار دولار بناءً على أدائها لعام 2020، كما قال أشخاص على دراية بالموضوع، وقدموا تقديرًا أكثر رصانة بعد تعليق الاكتتاب العام الأولي وإعادة الهيكلة القسرية وفقا لما نقلته رويترز.

هذا الرقم أعلى بمقدار الثلث على الأقل من تقييم Ant بعد آخر عملية جمع تبرعات لها في عام 2018 عندما برزت كأكثر شركة تكنولوجية غير مدرجة قيمة في العالم، ومع ذلك فهي أقل بكثير من 315 مليار دولار التي روجت لها لما كان من المقرر أن يكون أكبر طرح عام أولى فى العالم.

وتلاشت آمال المستثمرين في تحقيق مكاسب هائلة عندما أجهض التدقيق التنظيمي الطرح العام الأولي (IPO) البالغ 37 مليار دولار قبل أيام من إدراج Ant في نوفمبر، منذ ذلك الحين جعلت إعادة الهيكلة التى يفرضها المنظمون البعض أكثر تحفظًا في تحليلهم الداخلي.

ويتم الإبلاغ هنا لأول مرة عن تقديرات المستثمرين المنقحة لتقييم Ant والتي ستحدد عائداتهم.

وقال أحد الأشخاص إن شركة Warburg Pincus LLC قدرت قيمة Ant بما يزيد قليلاً عن 200 مليار دولار في نهاية العام بناءً على أرباح عام 2020 وتحليل الشركة المقارن.

وقالت مصادر أخرى إن شركة الأسهم الخاصة الأمريكية باعت جزءًا من حصتها في أوائل عام 2020 بقيمة 190 مليار دولار فى تجارة خاصة.

وقال مستثمر آخر إن تقديراته، بناءً على أحدث الأرقام المالية لشركة Ant، لا تختلف كثيرًا عن تقديرات Warburg.

وامتنع واربورج عن التعليق على تقييم Ant ولم يرد على الفور على طلب للتعليق على تداول الحصة.

ومن غير الواضح تقييم Ant والجدول الزمني المنقح للإدراج لأن الشركة التابعة لمجموعة Alibaba Group Holding Ltd لم تنته بعد من خطة إعادة الهيكلة.

ومع ذلك فإن أعمالها اعتبارًا من الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر لم تتأثر كثيرًا بالرقابة التنظيمية، حسبما قال أحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن هويته على أنه أمر خاص.

وتقوم Ant بتغيير هيكلها المؤسسي إلى هيكل شركة مالية قابضة بعد ضغوط تنظيمية لإخضاعها لقواعد مماثلة لتلك الخاصة بالبنوك.

كان يُنظر إلى عملاق التكنولوجيا المالية ومقره هانجتشو على أنه شركة تكنولوجيا في عام 2018 عندما جمعت 14 مليار دولار بتقييم بنحو 150 مليار دولار في أكبر عملية جمع تبرعات في العالم.

ومن بين المستثمرين شركات الأسهم الخاصة Warburg و Carlyle Group Inc و General Atlantic و Silver Lake Partners LP ، بالإضافة إلى صندوق الثروة السيادية السنغافوري GIC Pte Ltd والمساهمين الحاليين Boyu Capital و Primavera Capital Group.

وعند تسعير الاكتتاب العام، ارتفع تقييم Ant إلى حوالي 315 مليار دولار أو أكثر من 31 ضعف صافى ربحها المتوقع لعام 2021.

مع تأثير أرباح التجديد غير معروف، قال أحد المستثمرين إنه قيم شركة Ant عند نفس قيمة جمع التبرعات لعام 2018. وقال آخر إنه حدد استثماره في Ant بسعر التكلفة، مما يعني أنه لا يرى أي عائد في الوقت الحالي.

من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن المستثمرون العالميون على وجه الخصوص من تحويل استثماراتهم إلى نقود، وكيف سيتمكنون من ذلك. قال أشخاص منفصلون على دراية بالموضوع إن أولئك الذين انضموا إلى حملة جمع التبرعات لعام 2018 لديهم القليل من خيارات الخروج بموجب اتفاقيات مواتية للغاية لشركة Ant.

وفقًا لنشرة الاكتتاب العام الأولي لشركة Ant ، استثمر المستثمرون الدوليون في شريحة 10.3 مليار دولار أمريكي من حملة جمع الأموال لعام 2018 في الوحدة الخارجية Ant International ويمتلكون ما يسمى بأسهم الفئة C التي لا تتمتع بحقوق التصويت، وأظهرت نشرة الإصدار أنه لم يتم منح أي منهم مقعدًا في مجلس إدارة Ant.

الاستثمار في شركة تابعة بدلاً من الشركة نفسها أمر غير معتاد لمثل هذه الاستثمارات الكبيرة، كانت القواعد الصينية تعني أن شركة Ant يجب أن يتم دمجها محليًا للحصول بسهولة أكبر على ترخيص لذراع الدفع Alipay ، مما يحد من قدرتها على زيادة رأس المال مباشرة في الخارج.

وأظهرت وثيقة لجمع الأموال قالت رويترز إنها اطلعت عليها، أن المستثمرين العالميين يحق لهم الحصول على معدل عائد داخلي بنسبة 15%، وهو المعدل السنوي للنمو الذي يُتوقع أن يولده الاستثمار إذا نفذت الشركة خطة استرداد بدلاً من الاكتتاب العام.

ونظرًا لأن أسهم الفئة C لم تلعب أي دور في تعليق الاكتتاب العام، فمن غير المرجح أن تقدم Ant للمستثمرين الدوليين أي شكل من أشكال الاسترداد، على حد قول ثلاثة من الأشخاص.

لم تذكر Ant أيضًا في وثيقة جمع الأموال الخاصة بها تاريخًا ستنفذ فيه أي خطة استرداد، مما يشير إلى أنه قد يتعين على المستثمرين الاحتفاظ بحصصهم لفترة غير محددة في حالة عدم حدوث الإدراج، وقال الناس إن أي بيع لأسهمهم الخاصة سيحتاج أيضًا إلى موافقة Ant.