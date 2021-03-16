آبل قد تقدم قريبًا تحديثات أمان مستقلة لنظام iOS

دبي - يزن راشد - تشير التعليمات البرمجية المكتشفة في الإصدار التجريبي الأخير من iOS 14.5 إلى أن شركة آبل تخطط لتغيير كبير في السياسة من شأنه أن يسمح للمستخدمين بتنزيل تحديثات الأمان بشكل منفصل عن تحديثات نظام التشغيل.

ومن بين جميع الميزات الجديدة التي تم تقديمها مع iOS 14.5، الذي تم إصداره التجريبي الرابع للمطورين، هناك أيضًا بعض التغييرات المخفية في التعليمات البرمجية الداخلية لنظام التشغيل.

وعثر موقع 9to5Mac على مراجع تشير إلى أن آبل تعمل على طريقة جديدة لتقديم تحديثات أمان مستقلة لنظام iOS.

ولم تكن آبل مرنة أبدًا عندما يتعلق الأمر بتحديثات iOS، وبينما يمكن للمستخدمين اختيار عدم تثبيت التحديث، فإن ذلك يعني عدم حصولك على التحديثات الأمنية إذا لم تقم بتثبيت أحدث إصدار متاح من iOS.

وبالرغم من أن آبل لا تزال تقوم بتحديث نظام التشغيل iOS 12 لأجهزة آيفون وآيباد الأقدم، إلا أن الأجهزة التي تدعمها الشركة حاليًا ليس لديها خيار تشغيل نظام التشغيل هذا مع آخر تحديثات الأمان.

ويشير القسم الجديد المضاف إلى قائمة تحديث برامج iOS إلى أن آبل تتجه إلى توفير التحديثات الأمنية المستقلة لمستخدمي آيفون وآيباد، بحيث يمكن للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون تثبيت تحديثات الأمان فقط أو تحديثات iOS الكاملة.

وبالرغم من عدم توفر المزيد من التفاصيل حول هذا التغيير حتى الآن، إلا أن macOS يقدم طريقة مماثلة للتحديثات.

وعندما يكون لديك جهاز ماك يعمل بإصدار قديم من نظام التشغيل، مثل macOS Mojave، تقدم آبل تحديثات أمنية منفصلة بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على تصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء دون الحاجة إلى تثبيت أحدث إصدار متاح من macOS.

وتشير التعليمات البرمجية الجديدة الموجودة ضمن iOS 14.5 أيضًا إلى أنه بعد تنزيل تحديث معين، مثل تحديث أمني، قد تحتاج إلى حذفه قبل تثبيت تحديث iOS متاح آخر.

ومن الصعب معرفة كيف تخطط آبل لتنفيذ ذلك في نظام التشغيل iOS، لكن أحد الاحتمالات هو الاستمرار في تقديم تحديثات الأمان لنظام iOS 14 بعد إصدار iOS 15، بحيث يمكن للمستخدمين اختيار عدم التحديث إلى أحدث إصدار رئيسي، مع الاستمرار في تلقي التصحيحات الأمنية المهمة.