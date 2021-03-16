علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إطلاق هاتف Motorola G100 في 25 مارس

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة موتورولا هاتف Motorola Edge S في الصين في شهر يناير الماضي، ومن المتوقع أن تحضر هاتف Moto G100 قريبًا.

فعلى ما يبدو، سيصل الهاتف الذكي الجديد في 25 مارس بمعالج Snapdragon 870، وهذا وفقًا لأحدث ملصق دعائي ظهر للهاتف والذي يبدو انه رسمي.

وأكدت الصور وجود شاشة LCD بحجم 6.7 ودقة FHD+ مثل هاتف Edge S مع كاميرتين أماميتين بدقة 16 ميجابكسل الرئيسية و 8 ميجابكسل.

ومن المتوقع أيضًا أن يضم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. ومن المفترض أن تأتي بطارية الهاتف بسعة تصل إلى 5000 مللي أمبير، بينما يُشاع أن السعر سيتراوح بين 400 و 500 يورو.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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