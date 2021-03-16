تكنولوجيا: nubia تحدد يوم 9 من أبريل لإطلاق سلسلة Red Magic 6 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة nubia اليوم عن خططها لإطلاق سلسلة هواتف Red Magic 6 المخصصة للألعاب للأسواق العالمية في 9 من شهر أبريل المقبل.

قدمت nubia سلسلة هواتف Red Magic 6 المخصصة للألعاب في وقت لاحق هذا الشهر رسمياً في السوق الصيني، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق هواتف Red Magic 6 وRed Magic 6 Pro في الأسواق العالمية خلال الشهر المقبل، على أن يتوفر كلا الإصدارين في الأسواق العالمية بإختيار واحد في الألوان وأيضاً إختيار واحد في الذاكرة العشوائية.

يتوافق هاتفي Red Magic 6 وRed Magic 6 Pro تقريباً في أغلب المواصفات، حيث يضم كلا الإصدارين رقاقة معالج Snapdragon 888، وشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، كما يضم الهاتفين أزرار مخصصة للألعاب.

ويأتي الإصدار الرئيسي Red Magic 6 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي إصدار Pro بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يختلف الهاتفين في تصميم الجهة الخلفية، حيث يأتي الإصدار الرئيسي بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، بينما يتميز إصدار Pro بتصميم من الألومنيوم.

ومن المقرر أن تبدأ nubia في تلقي طلبات الحجز المسبق في 9 من أبريل، بينما تبدأ الشركة في شحن الأجهزة بعد أسبوع من تلقي طلبات الحجز، على أن يتوفر هاتف Red Magic 6 باللون الأسود وسعر 599 دولار، ويأتي هاتف Red Magic 6 Pro باللون الأبيض وسعر 699 دولار.

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