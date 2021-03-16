شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة PUBG Mobile تحظر أكثر من مليون حساب يغش في اللعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Tencent PUBG Mobile أنها حظرت بشكل دائم أكثر من مليون حساب، حيث كشفت الشركة عن هذا الأمر عبر حسابها الرسمى على شبكة تويتر، واتخذت هذه الخطوة على الحسابات التى تقوم بالغش فى اللعبة.

وقالت الشركة فى تغريدتها: "كجزء من حملة صارمة، علقت PUBG Mobile أكثر من مليون حساب لوقف القرصنة والغش فى اللعبة"، وأكدت الشركة حظر 1110842 حسابًا نهائيًا من الوصول إلى اللعبة، وبعد هذا الحظر الجديد، لن يتم إحياء هذه الحسابات المحظورة حيث تم طردها من اللعبة تمامًا.

وكشفت الشركة أيضًا أن غالبية أسباب الحظر تشمل Auto- Aim Hacks و Speed ​​Hacks و X- Ray Vision، وفى الآونة الأخيرة، شاركت PUBG Mobile أيضًا بعض الإحصائيات فى أحدث تقرير لمكافحة الغش.

ووفقًا للتقرير، تنتمى 34% من الحسابات إلى الفئة البرونزية، أما الفئة الماسية لديها 13% من الحسابات المحظورة، فى حين أن الفضية وكراون المصنفة 12%، وفرضت الشركة هذا الحظر لضمان اللعب العادل.